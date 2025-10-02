Los sindicatos de la Policía Local cargan contra los diplomas cívicos a los ciudadanos que cumplan la normativa: "Venden humo"

Los sindicatos de la Policía Local de Palma no han ahorrado en críticas hacia la iniciativa de la Jefatura de Sant Ferran de otorgar "diplomas cívicos" a los ciudadanos que cumplan con la normativa. "Es una decisióm política. No le vemos sentido porque lo que hay que hacer es perseguir el incivismo, no premiar el civismo. Ya tenemos recursos muy limitados para detectar y sancionar a infractores, como para ahora tener que ocuparnos de otras cosas. Esto solo lo hacen para quedar bien de cara a la galería", señala un portavoz del sindicato ATAP.

"No sabemos cómo funcionará, no nos han explicado nada. Según la instrucción que han enviado debemos premiar las acciones cívicas de los ciudadanos, pero no tenemos ni idea de cómo lo llevaremos a la práctica", añade este sindicalista.

Tal como publicó este diario el miércoles, la Policía Local ha emitido una instrucción en la que se anima a los agentes a "reconocer las conductas ejemplares" con el objetivo de "estimular el civismo". En suma, otorgará diplomas a quienes "contribuyan a la limpieza, la seguridad y el bienestar de los espacios públicos".

Según esta instrucción, los agentes deberán "detectar e identificar conductas cívicas destacables" e informar al ciudadano que las protagonice de que será premiado. Posteriormente el policía deberá redactar un informe en el que "se describan los hechos y se identifique a la persona propuesta para la distinción".

Desde CCOO expresan "una mezcla de desconcierto y sorpresa" por esta iniciativa. "Venden humo. Ya tenemos poca capacidad para denunciar los comportamientos incívicos que se producen en esta ciudad, como para ponernos a dar premios. Además, se supone que la obligación de los ciudadanos es respetar las normas, no tiene ningún sentido darles una medalla por hacer lo correcto", manifiesta un representante de este sindicato.

"Cuando hacemos controles de tráfico y nos encontramos con ciudadanos que cumplen con la normativa les damos las gracias y les decimos que continúen. ¿Ahora les tendremos que coger los datos para darles un diploma?", se preguntan en CCOO. En este sentido, también lamentan que no han sido informados sobre cómo llevar a la práctica esta instrucción: "Es solo una medida efectista para darse publicidad".

"Es propaganda"

En UGT han recibido esta iniciativa con el mismo espíritu crítico. "Es una tontería. Es un deber ciudadano cumplir con las normas, no tenemos que dar la enhorabuena a quienes lo hagan. Nosotros estamos para perseguir a los infractores y todo lo demás es propaganda. A estas alturas lo único que pedimos es que nos dejen hacer nuestro trabajo", indican desde este sindicato.

Del mismo modo, lamentan que Cort se implique en esta cuestión y en cambio "no arregle lo que tiene que arreglar", en referencia al Plan de Ordenación de la plantilla, cuyas negociaciones están en dique seco después de que los sindicatos se hayan levantado de la mesa "cansados de promesas incumplidas".

Hay un amplio abanico de comportamientos susceptibles de ser reconocidos. Son los que contribuyan a poner en valor "la normalidad cívica" y la Jefatura de Sant Ferran pone algunos ejemplos. Entre ellos "retirar y depositar correctamente excrementos de animales o residuos", circular con vehículos de movilidad personal respetando la normativa vigente o evitar el vertido de basura en lugares no autorizados.