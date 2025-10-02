La prostitución se clandestiniza en Palma: El traslado a entornos digitales multiplica la explotación y el riesgo para las mujeres migrantes

La explotación sexual en Palma ha experimentado una profunda transformación. Esta actividad ha abandonado la visibilidad de calles y clubes para refugiarse en el mundo digital y los pisos privados, un cambio que no solo facilita la ocultación del negocio, sino que exacerba la vulnerabilidad de las personas prostituidas.

Así lo revela el estudio La prostitución deslocalizada en Palma. Una aproximación analítica a la prostitución en los espacios digitales, una investigación realizada en 2023 por el Ajuntament de Palma y el centro de atención a la mujer Casal Petit, con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que ha sido presentada este jueves en PalmaActiva por la Técnica de Administración Especial socióloga Lourdes de La Cruz y el sociólogo e investigador Lluís Ballester.

Según describe el estudio, el concepto de prostitución deslocalizada hace referencia a una nueva forma de oferta y demanda mediada íntegramente por las tecnologías de la comunicación –internet, redes sociales y teléfonos móviles–, donde el contacto inicial se establece de forma digital y la ubicación del encuentro es "variable y fugaz". Este traslado del espacio físico al digital facilita la explotación sexual y el tráfico de personas, ya que la actividad se vuelve mucho más difícil de localizar geográficamente y, por lo tanto, de perseguir legalmente. El informe subraya que las plataformas web actúan como la principal estructura de marketing del sistema prostitucional, aumentando la visibilidad internacional de la oferta y atrayendo grandes empresas y redes criminales.

La infraestructura online permitió identificar a 776 personas en situación de prostitución deslocalizada, de las cuales el 84% son mujeres

Durante la presentación del mismo, Ballester ha detallado la magnitud de esta digitalización. Así, ha explicado que el estudio ha analizado la actividad en un total de 27 espacios digitales, identificando 20 plataformas y cinco empresas de distribución de anuncios, además de dos aplicaciones móviles -una de ellas Telegram, y otra descartada por falta de relevancia-. Según ha destacado, esta infraestructura online permitió identificar a 776 personas en situación de prostitución deslocalizada, de las cuales el 84% son mujeres.

Ballester ha indicado que, si bien una parte de la actividad se mantiene con una localización más residual, la deslocalización más oculta en pisos está en retroceso respecto al auge de las páginas web. "Son personas que están ahí, pero no sabemos a qué puerta tocar," ha afirmado, para poner énfasis en cómo esta invisibilidad agrava la situación y la intervención.

Los investigadores han alertado, además, de un incremento en la prostitución de adolescentes y la presencia de gente muy joven en estos entornos digitales.

Perfil de alta vulnerabilidad y aislamiento

El estudio desvela que el perfil mayoritario de las Personas en Situación de Prostitución Deslocalizada (PEPDs) es el de mujer latinoamericana en situación administrativa irregular. Estas mujeres se encuentran en una posición de vulnerabilidad y pobreza extrema, a menudo sin documentación ni red de apoyo, lo que las deja expuestas a la violencia y sin alternativas reales. Sin embargo, la deslocalización también abarca a mujeres de otras procedencias, como el Este de Europa o España, e incluso una minoría de hombres y personas trans.

El 49% de estas personas se encuentra en una situación catalogada como de riesgo alta o muy alta, directamente relacionada con el grado de deslocalización y las prácticas sexuales que se ven obligadas a ofrecer

Una de las conclusiones más preocupantes hace referencia al nivel de riesgo. Y es que el 49% de estas personas se encuentra en una situación catalogada como alta o muy alta. Esta clasificación de riesgo está directamente relacionada con el grado de deslocalización (es decir, la necesidad de desplazarse a domicilios u hoteles) y las prácticas sexuales que se ven obligadas a ofrecer. La muestra analizada se compone en su totalidad de mujeres y personas trans extranjeras, de las cuales el 44% había llegado a España hace menos de un año y el 90% son madres, lo que intensifica su dependencia económica de la actividad.

El cliente: un perfil mayoritario de residente con recursos

En cuanto a la demanda, el cliente-prostituidor sigue siendo, de forma casi exclusiva, un hombre. Los datos cualitativos confirman que el 100% de la muestra de clientes son hombres, de cualquier edad y condición, aunque la mayoría son identificados como personas con recursos económicos. El perfil predominante es el de españoles o residentes permanentes o temporales (87,5%), lo que indica que el fenómeno está profundamente arraigado en la sociedad local, si bien también se registra presencia de turistas.

Los expertos alertan de que esta ocultación provoca una pérdida de apoyo social para las personas prostituidas, un aumento de la vulnerabilidad y una dificultad casi insuperable para que la Administración, los servicios sociales, sanitarios y las ONG puedan brindar asistencia y protección. El modelo deslocalizado, al no estar visible, profundiza el aislamiento de las víctimas y dificulta cualquier vía de salida.