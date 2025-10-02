El Govern constata que los precios de las hamacas de Cala Major son ilegales y requerirá a Cort que actúe

Las hamacas 'premium' de Cala Major son ilegales. Así lo ha constatado la conselleria del Mar y Ciclo del Agua del Govern tras una inspección que ha llevado a cabo a raíz de una denuncia del GOB. Las tarifas están muy por encima de lo que establecen las condiciones de la concesión y la conselleria remitirá el expediente al Ayuntamiento de Palma para que actúe en un plazo de diez días.

El GOB denunció que Beach y Ocio, la empresa que explota el servicio, comercializa unas tarifas 'Premium' para el conjunto de dos hamacas y una sombrilla por las que cobra 70 euros. "Es decir, un aumento del 288% sobre el precio autorizado para las hamacas y las sombrillas de 18 euros, tarifa única para todo el término municipal de Palma", señalan los ecologistas, que cuantifican en un centenar el número de hamacas 'Premium' explotadas.

"La dirección general de Costas y Litoral ha realizado una inspección y se ha constatado la existencia de un servicio denominado premium con precios superiores a los habituales. El expediente ya se ha remitido al área de sanciones, que va a requerir al Ayuntamiento de Palma —titular de la autorización— para que actúe en un plazo de diez días. Una vez transcurrido este plazo, se volverá a inspeccionar la playa y, en caso de que se mantenga la irregularidad, se procederá a incoar un expediente sancionador", explican desde la conselleria del Mar y Ciclo del Agua.

A Cort le corresponde revertir esta situación ya que es quien sacó a concurso la concesión estableciendo un máximo de 18 euros al día. "Nosotros todavía no hemos visto la denuncia, solo sabemos lo que salido en los diarios. Si finalmente nos dieran traslado, daremos una respuesta", manifestó ayer Mercedes Celeste, portavoz de Cort y regidora de Govern Interior.

Reducción de hamacas en 2026

Por otro lado, Celeste señaló que en breve saldrán a concurso los pliegos para la explotación de todas las playas del municipio para los próximos años. Lo más destacado de las nuevas condiciones es que se establece una importante reducción de hamacas por la pérdida de arena que han sufrido en los últimos veinte años. Por ejemplo Platja de Palma, con diferencia la más extensa del municipio, también es la que sufrirá una mayor pérdida de estos elementos y pasará de las 6.000 actuales a solo 4.436. Cala Major, Ciutat Jardí y Cala Estància también sufrirán tijeretazos.

En el caso de la playa de Cala Major, se desmantelará además uno de los dos chiringuitos que operan en la actualidad. Este arenal, muy frecuentado por vecinos y residentes, es el que más sensación de saturación genera por su pequeño tamaño y gran afluencia de usuarios. «La idea es la misma:racionalizar el espacio y evitar conflictos para que todos podamos disfrutar de la playa», argumentó Celeste en junio.