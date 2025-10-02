El alto coste de la prostitución deslocalizada en Palma: El 80% de las afectadas sufre depresión y la violencia física es la norma

La prostitución deslocalizada en Palma tiene un impacto devastador sobre la salud mental y física de las personas en situación de prostitución. Es una de las conclusiones clave del Estudi sobre les situacions de prostitució deslocalitzada a Palma, impulsado por el centro de atención a la mujer Casal Petit con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y presentado este jueves en PalmaActiva a cargo de Jaume Perelló, pedagogo y técnico de Casal Petit.

Los datos extraídos del informe cualitativo exponen una realidad marcada por la violencia generalizada y el deterioro psicológico. La investigación subraya que las mujeres en entornos deslocalizados, que son principalmente migrantes sin red de apoyo, padecen graves dificultades emocionales. El informe arroja cifras contundentes: el 80% de las mujeres encuestadas padece depresión, y un 68% presenta problemas de sueño. La gravedad de la situación se evidencia en que el 44% de la muestra había tenido ideación suicida en el último año, una consecuencia directa de la "falta de alternativas, la pobreza y el constante maltrato físico y emocional al que están sometidas", se extrae.

El nuevo rostro de "una industria global y criminal"

La experta nacional en políticas públicas y prostitución, Rosa Cobo, aportó contexto histórico y político al fenómeno. Cobo señaló que, si bien el factor de la pobreza en las biografías de las mujeres prostituidas se mantiene, el modelo ha cambiado radicalmente desde el "viejo canon de la prostitución" anterior a los años 70. "En aquella época, el negocio tenía un impacto económico marginal y un interés inequívocamente patriarcal", matizó.

Rosa Cobo durante su intervención, este jueves, en PalmaActiva. / DM

Sin embargo, una segunda transformación en el siglo XXI ha convertido la prostitución "en una industria global que funciona como una multinacional", manifestó la experta. Este crecimiento desmesurado se explica por un doble proceso: "la rearticulación del capitalismo hacia el modelo neoliberal, que busca multiplicar beneficios a través del mercado, y una fuerte reacción patriarcal contra los avances del feminismo en los años 70".

Cobo enfatizó que la deslocalización es un fenómeno que "solo acaba de empezar," y que su invisibilidad "oculta prácticas de violencia" y "extrema la ilegalidad". Por todo ello, destacó que la industria proxeneta, a la que calificó de "industria criminal", está ganando legitimidad a través de nuevos discursos que buscan blanquear la prostitución.

Discurso del "autoemprendimiento"

El estudio local de Palma, al igual que la tendencia global, muestra que la exigencia de sexualización a las mujeres explotadas no hace más que crecer. "El poco dinero que obtienen lo gastan, bajo fuerte presión, en arreglos estéticos para seguir siendo rentables para la industria", contó la experta. De hecho, Cobo estableció una "continuidad clarísima" entre el paradigma de la pornografía y la prostitución.

Según el informe presentado -cuyos datos se extraen de un total de 25 entrevistas a veinte mujeres, dos hombres y tres personas trans- el fenómeno deslocalizado convierte a las mujeres en víctimas recurrentes de la violencia: el 56% manifestó haber sufrido maltrato físico en el último año, y el 72% haber sido víctima de maltrato emocional. Además, un 68% percibió amenaza o peligro constante. La presión para realizar prácticas sexuales sin preservativo se manifiesta como un habitual: el 76% ha recibido solicitudes de felación sin protección y el 60% de penetración vaginal o anal sin protección. En este contexto, el estudio estima que, al menos, el 28% de las mujeres podrían encontrarse en una situación de trata, al no controlar sus ganancias y estar sometidas a amenazas.

Cobo, además, alertó sobre el peligroso mensaje que se está enviando, que la prostitución se inscribe en el "autoemprendimiento", una idea que multinacionales -explicó- utilizan para evitar generar vínculos con sus trabajadores. Se promueve la idea de que el cuerpo de las mujeres es una propiedad que, a falta de recursos, pueden utilizar. "Mi cuerpo es mi propiedad," es el discurso extraído de esta industria, una "disociación material" que es inherentemente "criminal", pues obvia que "mi cuerpo y yo somos lo mismo y si mi cuerpo es agredido, yo estoy mal", subrayó.

La experta también mencionó el blanqueamiento a través del concepto del "sugar daddy", donde se promete a mujeres de clases populares acceso a bienes de lujo ("un bolso de Loewe, un hotel cinco estrellas") a cambio de su compañía y cuerpo.

La unanimidad abolicionista en la salida

A pesar de las condiciones extremas, el deseo de abandono es unánime. El 100% de las personas entrevistadas manifestaron que dejaría la prostitución si pudiera acceder a un empleo digno y seguro. "Este deseo evidencia que la actividad está ligada a la falta de opciones laborales", subrayó Perelló durante la presentación.

Jaume Perelló presentó el estudio cualitativo. / DM

De hecho Cobo fue tajante al afirmar que, "ante una industria criminal, solo caben políticas abolicionistas". Si estas políticas se aplicaran ahora, "dentro de veinte años una adolescente no pensaría en celebrar el Grado con una forma de ocio que es la prostitución", concluyó.

El informe insta a las autoridades a crear una Estrategia Integral en cinco ejes para abordar el reto tecnológico, ya que las mujeres entrevistadas señalaron como necesidades prioritarias el apoyo psicológico constante, la creación de redes de soporte que rompan el aislamiento, el acceso a recursos de formación para mejorar las habilidades laborales y estrategias claras para garantizar su seguridad personal y evitar abusos.