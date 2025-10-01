El programa 'Palma a Punt' de Emaya inicia su cuarta fase y llegará a 84 barrios

El programa 'Palma a Punt' de Emaya empieza este miércoles la cuarta fase, con más operarios, recursos y presupuesto para reforzar la limpieza y el mantenimiento en todos los barrios de la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, hasta el día 31 de diciembre trabajarán 47 operarios en turnos de mañana y tarde para mejorar la calidad de la limpieza en un total de 84 barriadas. Este operativo especial se suma a los servicios habituales de limpieza y mantenimiento.

La nueva fase ha comenzado este miércoles en la Playa de Palma, donde ha estado presente el teniente de alcalde y presidente de Emaya, Llorenç Buzá, y el gerente de empresa, Lorenzo Morey, junto a los responsables del área de Calidad Urbana que coordinan el proyecto.

Las tareas de esta fase engloban la eliminación de grafitis, el mantenimiento de papeleras y contenedores, la limpieza de calles con agua a presión y la recogida de residuos abandonados. Este plan actuará, concretamente, en 7.653 papeleras, 7.155 contenedores, 1.546 áreas de aportación y más de 1,1 millón de metros lineales de bordillo.

Para ejecutar esta fase la institución invertirá 793.600 euros, un 21,5 por ciento más que en la anterior fase, que tuvo una inversión de 653.000 euros.

Medios técnicos y operativos

El plan ha aumentado en medios técnicos y operativos debido a los buenos resultados de las anteriores tres fases. Para la cuarta fase cuenta con 47 operativos divididos en dos turnos, cuatro más que en la fase anterior.

En el turno de mañana se movilizarán camiones de caja abierta para el desbroce de hierbas; un vehículo auxiliar para la eliminación de grafitis; un vehículo para el mantenimiento de papeleras, y dos vehículos para el mantenimiento de contenedores.

En el turno de tarde serán cinco vehículos especializados con equipos de agua para realizar las labores y baldeo; un camión de caja abierta para la recogida de residuos abandonados; un equipo de presión para la limpieza de las papeleras, y un camión especializado en la limpieza interna de los contenedores.

Balance

En la tercera fase, que se inició el pasado 3 de febrero y finalizó el 20 de junio, los operarios recogieron 123,25 toneladas de residuos, eliminaron 786 grafitis y retiraron 63.693 unidades de hierbas.

También realizaron tareas de mantenimiento en 7.653 papeleras y 1.542 contenedores, junto con el baldeo de 2,9 millones de metros cuadrados de superficie y la limpieza externa de 7.133 contenedores.

Planificación por sectores

La cuarta fase ha iniciado en el sector territorial que engloba ses Meravelles, s'Arenal, es Pil·larí, Can Pastilla, s'Aranjassa, Sant Jordi y sa Casa Blanca. La brigada se encargará de esta zona hasta el 9 de octubre.

Del 10 al 16 de octubre empezarán con el Coll d'en Rebassa, Son Ferriol, es Molinar y Can Pere Antoni.

Después, del 17 al 19 de octubre, trabajarán en Cala Major, Sant Agustí, Gènova, Porto Pi, La Bonanova, El Terreno, Los Almendros - Son Pacs, Son Xigala, Son Peretó, Son Flor, Son Serra - La Vileta, Son Rapinya, Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada y Son Vida.

Entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre actuarán en Estadi Balear, es Rafal Vell, es Rafal Nou, es Vivero, Son Rutlan, Verge de Lluc, Son Cladera y Son Fortesa Nord.

Del 10 al 20 de noviembre se trasladará al sector de Arxiduc, Plaça de Toros, s'Olivera, Son Oliva, Amanecer, es Camp Redó, Cas Capiscol y Bons Aires.

Del 21 de noviembre al 3 de diciembre se encargarán de es Camp d'en Serralta, es Fortí, Son Cotoner, Son Dameto, Santa Catalina, Son Espanyolet, Son Armadans, Son Dureta, sa Teulera y es Jonquet.

La siguiente fase, entre el 4 y el 9 de diciembre se ocuparán del sector formado por Son Sardina, es Secar de la Real, Establiments y Son Espanyol.

Otra área será, del 10 al 16 de diciembre, Jaume III, La Missió, Plaça dels Patins, es Puig de Sant Pere, La Llotja-es Born, Sant Jaume, La Seu, Sant Nicolau, Cort, Monti- sion, Sindicat, es Mercat y sa Calatrava.

La última etapa tendrá lugar, del 17 al 31 de diciembre, en el sector que engloba Pere Garau, Marquès de la Fontsanta, Foners, Nou Llevant, la Soledat Sud, la Soledat Nord, Son Gotleu, Can Capes, Son Canals, Son Fortesa Sud y els Hostalets.