Palma dará "diplomas cívicos" a quien limpie los excrementos de su perro o circule en patinete respetando la normativa

Retirar los excrementos de un perro de la vía pública o circular en patinete respetando la normativa puede suponer una distinción por parte de la Policía Local de Palma, que además de perseguir a los ciudadanos incívicos ahora también premiará a los cívicos. La Jefatura del cuartel de Sant Ferran ha emitido una instrucción en la que se anima a los agentes a "reconocer las conductas ejemplares" con el objetivo de "estimular el civismo". En suma, otorgará diplomas a quienes "contribuyan a la limpieza, la seguridad y el bienestar de los espacios públicos".

Según esta instrucción, los agentes deberán "detectar e identificar conductas cívicas destacables" e informar al ciudadano que las protagonice de que será premiado. Posteriormente el policía deberá redactar un informe en el que "se describan los hechos y se identifique a la persona propuesta para la distinción".

Hay un amplio abanico de comportamientos susceptibles de ser reconocidos. Son los que contribuyan a poner en valor "la normalidad cívica" y la Jefatura de Sant Ferran pone algunos ejemplos. Entre ellos "retirar y depositar correctamente excrementos de animales o residuos", circular con vehículos de movilidad personal respetando la normativa vigente o evitar el vertido de basura en lugares no autorizados.

Retirar los excrementos de perro de la vía pública puede tener premio. / Manu Mielniezuk

Es decir, puede ser merecedor de estos "diplomas cívicos" cualquier ciudadano que vaya en patinete con casco o recicle.

También se premiará la denuncia de comportamientos incívicos de otros ciudadanos. Según la instrucción, será motivo de reconocimiento "avisar o colaborar ante situaciones que afecten la seguridad o la higiene de los espacios públicos".

Un registro de distinciones

Sant Ferran pondrá en marcha esta iniciativa de inmediato. El objetivo es entregar los primeros diplomas a ciudadanos cívicos el próximo 24 de octubre, Diada de la Policía Local. La entrega de estas distinciones será una de las novedades destacadas de esta jornada de celebración para los agentes.

"La difusión pública de estos reconocimientos contribuirá a incentivar el civismo y a transmitir que la responsabilidad ciudadana también es objeto de premio", argumenta la instrucción. Del mismo modo, "se mantendrá un registro de las distinciones otorgadas con la finalidad de generar ejemplos y elaborar estadísticas sobre el comportamiento cívico de la ciudadanía".

Los responsables de la Policía Local están convencidos de que de "no siempre resulta necesario recurrir a la sanción". Al contrario, consideran que apelar a estímulos en positivo pueden contribuir a tener una ciudad "más cívica y segura".