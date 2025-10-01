Palma dará "diplomas cívicos" a quien limpie los excrementos de su perro o circule en patinete respetando la normativa
La Policía Local identificará "conductas cívicas destacables" e informará a quien las protagonice de que será premiado
También serán reconocidas las denuncias de comportamientos incívicos por parte de otros ciudadanos
Retirar los excrementos de un perro de la vía pública o circular en patinete respetando la normativa puede suponer una distinción por parte de la Policía Local de Palma, que además de perseguir a los ciudadanos incívicos ahora también premiará a los cívicos. La Jefatura del cuartel de Sant Ferran ha emitido una instrucción en la que se anima a los agentes a "reconocer las conductas ejemplares" con el objetivo de "estimular el civismo". En suma, otorgará diplomas a quienes "contribuyan a la limpieza, la seguridad y el bienestar de los espacios públicos".
Según esta instrucción, los agentes deberán "detectar e identificar conductas cívicas destacables" e informar al ciudadano que las protagonice de que será premiado. Posteriormente el policía deberá redactar un informe en el que "se describan los hechos y se identifique a la persona propuesta para la distinción".
Hay un amplio abanico de comportamientos susceptibles de ser reconocidos. Son los que contribuyan a poner en valor "la normalidad cívica" y la Jefatura de Sant Ferran pone algunos ejemplos. Entre ellos "retirar y depositar correctamente excrementos de animales o residuos", circular con vehículos de movilidad personal respetando la normativa vigente o evitar el vertido de basura en lugares no autorizados.
Es decir, puede ser merecedor de estos "diplomas cívicos" cualquier ciudadano que vaya en patinete con casco o recicle.
También se premiará la denuncia de comportamientos incívicos de otros ciudadanos. Según la instrucción, será motivo de reconocimiento "avisar o colaborar ante situaciones que afecten la seguridad o la higiene de los espacios públicos".
Un registro de distinciones
Sant Ferran pondrá en marcha esta iniciativa de inmediato. El objetivo es entregar los primeros diplomas a ciudadanos cívicos el próximo 24 de octubre, Diada de la Policía Local. La entrega de estas distinciones será una de las novedades destacadas de esta jornada de celebración para los agentes.
"La difusión pública de estos reconocimientos contribuirá a incentivar el civismo y a transmitir que la responsabilidad ciudadana también es objeto de premio", argumenta la instrucción. Del mismo modo, "se mantendrá un registro de las distinciones otorgadas con la finalidad de generar ejemplos y elaborar estadísticas sobre el comportamiento cívico de la ciudadanía".
Los responsables de la Policía Local están convencidos de que de "no siempre resulta necesario recurrir a la sanción". Al contrario, consideran que apelar a estímulos en positivo pueden contribuir a tener una ciudad "más cívica y segura".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Fira del Variat en Palma, historia y preparativos de los ocho restaurantes que participarán: “Nosotros serviremos pica-pica, callos, pilotes, frit y ensaladilla”
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- El Ayuntamiento cerrará el Passeig Sagrera y los parques de Bellver y La RiBera por la previsión de fuertes lluvias en Palma
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- El Ánima Beach sale a concurso público: Autoridad Portuaria busca gestor para el bar restaurante de la Punta del Gas en Palma