Instalarán cámaras de videovigilancia en la plaza Espanya y el parc de ses Estacions "para reforzar la seguridad"

La Junta de Govern ha aprobado la contratación del servicio y suministro para la instalación de un sistema de videovigilancia integrado en la plaza de Espanya y el parc de ses Estacions con el objetivo de reforzar la seguridad en dos de las zonas más transitadas de la ciudad. El presupuesto máximo para esta licitación es de 138.718 euros (IVA incluido), y el plazo de ejecución del contrato es de dos meses. "Este proyecto permitirá instalar un sistema de videovigilancia de última generación que incorpora tecnologías avanzadas como inteligencia artificial y analítica de vídeo", ha subrayado el Ayuntamiento de Palma. En total, se instalarán trece cámaras, junto con todos los sistemas de protección y anclaje necesarios.

Además, el contrato incluye un sistema de grabación de imágenes y trece licencias para la analítica de vídeo e inteligencia artificial.

"La seguridad ciudadana es una prioridad fundamental para este equipo de gobierno. Prueba de ello es la creación de nuevas unidades, como la Unidad de Drones o la ECOP, así como la aprobación de la nueva ordenanza cívica o la creación de más plazas de Policía Local durante esta legislatura", ha destacado la portavoz municipal, Mercedes Celeste, quien ha recordado la existencia de una patrulla fija en plaza de Espanya que se complementará ahora con el nuevo sistema de videovigilancia.

Suministro de uniformidad y complementos de protección civil

La Junta de Govern ha aprobado también la adjudicación de los contratos basados en el Lote 2 del Acuerdo Marco de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) para el suministro de complementos del vestuario de la Policía Local.

Esta adquisición permitirá dotar de nuevo equipamiento a los agentes que se incorporarán al cuerpo y renovar material esencial para el correcto desarrollo de las tareas policiales y de seguridad ciudadana.

Los contratos han sido adjudicados a tres empresas especializadas: Rebis Equipaciones Integrales SLU, para el suministro de defensas extensibles con funda; Insigna Uniformes SL, para el suministro de defensas semirrígidas, y Satara Seguridad SL, para el suministro de sprays defensivos y esposas. En total, la inversión asciende a 101.120 euros.

Cabe recordar que en los últimos dos meses también se ha autorizado la compra de 27 nuevos vehículos patrulla; la adquisición de 68 motocicletas y seis nuevos furgones policiales, en línea con el compromiso de este equipo de gobierno con la seguridad ciudadana y con la mejora de los recursos materiales de los cuerpos de policía local, garantizando que dispongan de los medios adecuados para desarrollar sus funciones con eficacia y seguridad.