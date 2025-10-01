Cort deniega unas jornadas literarias transfeministas "por compromiso con la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana"
La asociación Egua de Troia denuncia que la notificación recibida fue confusa y mal redactada, y que no se les dio la posibilidad de reunirse con la concejalía responsable para aclarar la situación
El Ajuntament de Palma ha rechazado la petición de la asociación Egua de Troia para celebrar las primeras Jornadas Literarias Transfeministas en la plaza del Quadrado los días 10, 11 y 12 de octubre. La negativa, que el colectivo considera un acto de censura, ha sido justificada por Cort en base a un informe de la Policía Local que recoge incidentes en un evento previo organizado por la misma promotora. “Considerando estos hechos y el compromiso del Ayuntamiento con la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana, se ha decidido denegar el permiso para evitar la repetición de situaciones similares”, señalan desde Cort.
El consistorio asegura que en abril, durante la celebración del segundo aniversario de Llibreria Pròpia, también en la plaza del Quadrado, "se registraron numerosas quejas vecinales por el elevado nivel de ruido, además de que se excedió de dos horas el horario permitido".
Según el informe policial, durante la actuación "se increpó a los agentes, generando momentos de tensión, llegando incluso un grupo considerable de asistentes a rodear a la policía, lo que llevó a solicitar refuerzos para controlar la situación".
Por su parte, la asociación Egua de Troia denunciaba en un primer momento que la decisión carece de motivación suficiente y la interpreta como un intento de invisibilizar y censurar un proyecto cultural feminista y comunitario. El colectivo explica que la notificación recibida fue confusa y mal redactada, y que no se les dio la posibilidad de reunirse con la concejalía responsable para aclarar la situación.
Las jornadas, de carácter autogestionado, incluían un amplio programa de talleres, charlas y espectáculos con participación de autoras y creadoras de diferentes territorios, además de un concierto en el que estaban previstas actuaciones de Tribade, Faenna y O Rabelo.
- Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante
- Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines
- El Paseo Marítimo de Palma descubre su nuevo jardín interior
- Fira del Variat en Palma, historia y preparativos de los ocho restaurantes que participarán: “Nosotros serviremos pica-pica, callos, pilotes, frit y ensaladilla”
- El Ayuntamiento cerrará el Passeig Sagrera y los parques de Bellver y La RiBera por la previsión de fuertes lluvias en Palma
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- El Ánima Beach sale a concurso público: Autoridad Portuaria busca gestor para el bar restaurante de la Punta del Gas en Palma
- Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana por la Fira del Variat y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma