Cort deniega unas jornadas literarias transfeministas "por compromiso con la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana"

El Ajuntament de Palma ha rechazado la petición de la asociación Egua de Troia para celebrar las primeras Jornadas Literarias Transfeministas en la plaza del Quadrado los días 10, 11 y 12 de octubre. La negativa, que el colectivo considera un acto de censura, ha sido justificada por Cort en base a un informe de la Policía Local que recoge incidentes en un evento previo organizado por la misma promotora. “Considerando estos hechos y el compromiso del Ayuntamiento con la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana, se ha decidido denegar el permiso para evitar la repetición de situaciones similares”, señalan desde Cort.

El consistorio asegura que en abril, durante la celebración del segundo aniversario de Llibreria Pròpia, también en la plaza del Quadrado, "se registraron numerosas quejas vecinales por el elevado nivel de ruido, además de que se excedió de dos horas el horario permitido".

Según el informe policial, durante la actuación "se increpó a los agentes, generando momentos de tensión, llegando incluso un grupo considerable de asistentes a rodear a la policía, lo que llevó a solicitar refuerzos para controlar la situación".

Por su parte, la asociación Egua de Troia denunciaba en un primer momento que la decisión carece de motivación suficiente y la interpreta como un intento de invisibilizar y censurar un proyecto cultural feminista y comunitario. El colectivo explica que la notificación recibida fue confusa y mal redactada, y que no se les dio la posibilidad de reunirse con la concejalía responsable para aclarar la situación.

Las jornadas, de carácter autogestionado, incluían un amplio programa de talleres, charlas y espectáculos con participación de autoras y creadoras de diferentes territorios, además de un concierto en el que estaban previstas actuaciones de Tribade, Faenna y O Rabelo.