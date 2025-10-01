Cort considera "fuera de lugar" que los sindicatos de la Policía Local hayan roto negociaciones por el Plan de Ordenación

La ruptura de las negociaciones para aprobar un nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local por parte de los sindicatos ha provocado enfado en el Ayuntamiento de Palma. La portavoz de Cort y regidora de Función Pública, Mercedes Celeste, ha considerado "fuera de lugar" que el martes CCOO, UGT, CSIF y SPPMe se levantaran de la mesa de negociaciones y anunciaran movilizaciones.

"Durante años se estuvo negociando sin conseguir nada. Cuando nosotros llegamos los sindicatos nos pidieron que lo negociáramos y después de escucharles, asumimos esa responsabilidad. Durante estos dos años se ha trabajado intensamente por parte del área de Seguridad Ciudadana y de Recurso Humanos, y también por parte de los sindicatos, para tener un nuevo Plan de Ordenación. Tanto es así que el propio alcalde se comprometió con los representantes de los trabajadores a hacer todo lo posible para que el 1 de enero podamos tener este plan en marcha", ha manifestado Celeste este miércoles.

"Seguimos trabajando, pero quienes en este momento parece que no siguen son los sindicatos de policía. Trabajamos para tener un Plan de Ordenación redactado, jurídicamente sólido y sobre todo que dé respuesta a las necesidades reales que tiene Palma en este momento. Hoy en día la policía está organizada según un modelo que tiene más de quince años y que no da respuesta a esas necesidades", ha subrayado la regidora.

Celeste ha destacado que el compromiso del Consistorio es haber llegado a un acuerdo el 1 de enero. "Lo que pasó ayer está fuera de lugar", ha dicho en referencia al hecho de que los citados cuatro sindicatos se levantaran de la mesa (ATAP se desmarcó). "Porque era una mesa sindical en la que se trataban otros temas importantísimos que afectan al mantenimiento de las 'escoletes', a las dificultades que tenemos en las OAC's y cuestiones muy importantes para otros funcionarios, y también para los policías, como las mejoras en la carrera profesional. Y quedaron sobre la mesa porque solo un sindicato se quedó sentado", ha lamentado la regidora.

"El alcalde cumple su palabra"

Celeste ha emplazado a los sindicatos a celebrar una nueva mesa el próximo martes "para tratar de estos temas tan importantes que afectan a los servicios públicos y que no pueden quedar paralizados porque a tres meses vista de alcanzar un compromiso hay nervios".

Asimismo, ha rechazado las críticas de los representantes de los trabajadores a Jaime Martínez. "Lo que no puede ser es que digan que el alcalde no ha cumplido su palabra, porque está cumpliendo taxativamente con su programa de apostar por la seguridad ciudadana, como lo demuestra todas las plazas de nuevos agentes que se han dotado", ha manifestado Celeste.

"También estamos cumpliendo nuestro compromiso con los agentes que durante años fueron perseguidos injustamente [durante la investigación del 'caso Cursach']", ha añadido.

Hay que recordar que los sindicatos buscan mejoras salariales e igualdad en horarios y jornadas entre los agentes. CCOO, UGT, CSIF y SPPMe han convocado una movilización el 15 de octubre en la plaza de Cort a partir de las 11 de la mañana. También han anunciado una protesta 24 de octubre, Diada de la Policía Local.

Por su parte el sindicato ATAP, que no estaba en esta mesa de negociación, ha convocado otra protesta el día 6 de octubre en Cort por los mismos motivos.