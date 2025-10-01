Cort adjudica las obras para la reforma de la plaza de las Meravelles por 1,9 millones de euros

La Junta de Govern ha adjudicado este miércoles las obras de ejecución del proyecto de reforma y renaturalización de la plaza de Les Meravelles, en Platja de Palma. La empresa encargada de llevar a cabo esta actuación será Vitrac Obra Pública S.L. con un presupuesto total de 1,9 millones de euros, financiado mediante fondos del Impuesto de Turismo Sostenible y con un plazo de ejecución de diez meses.

Según ha recordado la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, este proyecto forma parte del Plan Global de Actuación de Platja de Palma, "un documento estratégico, abierto y dinámico liderado por el Consistorio que agrupa una serie de intervenciones orientadas a modernizar, embellecer y revitalizar esta zona turística madura". La intervención arrancará "de inmediato".

"El objetivo es mejorar la calidad urbana, ambiental y social del entorno, consolidando Platja de Palma como un destino más amable, sostenible y competitivo", ha insistido Celeste, recordando los cinco ejes estratégicos que forman el esqueleto de este plan global: movilidad, cultura y deporte, vivienda y proyectos estratégicos, innovación y sostenibilidad.

La nueva propuesta de diseño contempla, en líneas generales, mantener los accesos exteriores y las jardineras perimetrales, mientras que en el interior del parque se plantea una intervención integral para eliminar cualquier desnivel.

También se llevará a cabo la demolición de muros, así como los desmontes y terraplenes necesarios, con el objetivo de evitar grandes escalas y pendientes, y garantizar la accesibilidad universal.

Asimismo, se renovará por completo el pavimento, tanto en el interior como en el exterior del parque, incluyendo el asfaltado del tramo de la calle Meravelles comprendido entre la calle Llaüt y la primera línea de playa.

Nuevo arbolado y especies arbustivas

El proyecto contempla, además, reparaciones puntuales en el boulevard del Camí de les Meravelles, en la calle Llaüt y la calle San Ramón Nonato. Igualmente, se actuará sobre la acera exterior del parque en la calle de Les Meravelles, donde se instalará un nuevo pavimento que reducirá la altura de la acera, mejorando la accesibilidad para peatones.

En cuanto a la vegetación, se procederá a la plantación de nuevo arbolado y especies arbustivas, acompañadas por una red de riego renovada. El parque también se dotará de nuevos juegos infantiles y elementos biosaludables, así como de una nueva pérgola que proporcionará sombra y espacios de descanso.

Finalmente, se abordará una reforma integral de la fuente de agua existente, construyendo una nueva integrada en el pavimento, con chorros de agua que emergerán del suelo.