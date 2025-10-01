ARCA critica la "deficiente gestión" de los quioscos de prensa en Palma tras el anuncio de su cierre

La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha alzado la voz contra la gestión municipal de los quioscos de prensa de Palma, al calificarla de "muy deficiente", a raíz del cierre, anunciado esta semana, de los cinco puntos de venta operados por la empresa concesionaria Kemfactory. Sebastián Jiménez Grifith, responsable de la adjudicataria, ha confirmado el cese de actividad por falta de rentabilidad, apenas once meses después de su reapertura bajo una nueva concesión de seis años.

En nota de prensa, ARCA se ha mostrado muy crítica no solo con la gestión municipal, sino también con el modelo de negocio de los concesionarios, a quienes acusa de buscar tener "cinco bares al servicio del turista en lugares privilegiados". La entidad insiste en que un quiosco de prensa "no es ni debe ser un bar", lamentando la proliferación de establecimientos de este tipo en la ciudad.

Críticas al concurso y a la nueva imagen

Desde su reapertura en noviembre de 2024, la entidad ya había denunciado que los cinco quioscos se habían convertido en elementos "de consumo para los turistas", un "despropósito colosal". Las críticas de la entidad se centran en que las condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Palma no fueron lo suficientemente claras para "preservar el interés general".

Además, la modificación de la imagen original de los quioscos, que pasaron del color beig marès y metal marrón a un llamativo color amarillo —que según ARCA buscaba "impactar visualmente"— también es objeto de denuncia por no respetar el diseño original. Se señala incluso que se cubrió con pintura negra la característica bola del mundo que coronaba alguno de ellos.

El fracaso del modelo "multiservicio"

Los cinco quioscos, ubicados en Plaça del Mercat, Plaça Joan Carles I, Plaça Espanya, Plaça de l'Olivar y Plaça Progrés, cerrarán este miércoles sus puertas pese a la inversión de 100.000 euros realizada por Kemfactory y el pago de un canon anual de 80.000 euros. La falta de rentabilidad, según el concesionario, se debe a las restricciones que impidieron equilibrar las cuentas con los nuevos servicios que se contemplaban en las bases, como la venta de refrescos, helados y la recarga de la tarjeta ciudadana.

Kemfactory aún mantiene conversaciones con el Ayuntamiento para buscar una solución que permita reabrir los locales, proponiendo convertirlos en negocios multiservicio con servicio de cafetería, venta de bocadillos e instalación de cajeros automáticos (ATM).

Un cambio de rumbo

Frente a esta situación, ARCA es tajante al indicar que el futuro de los quioscos "de ninguna de las maneras puede ser hacer concesiones para rentabilizar más un bar, ni poner cajeros automáticos". La entidad defiende que la "ciudad y la ciudadanía debe salir ganando, no perdiendo".

La propuesta de ARCA pasa por una nueva licitación que se haga por cada quiosco de forma separada, con pliegos de condiciones "correctos que reafirmen la calidad del servicio y no se basen únicamente en el precio de puja". El objetivo es facilitar el acceso a personas autónomas que puedan garantizar el servicio esencial de venta de prensa y publicaciones periódicas en papel que la ciudad necesita.

El cierre de los cinco puntos coincide con el derribo de otro de los kioscos más antiguos y populares, el ubicado en la confluencia entre Porta de Sant Antoni y la calle Sindicat, cuya clausura ya se había anunciado en septiembre de 2024.