Un total de 23 propuestas se presentan al concurso para la construcción del Recinto Ferial de Palma

El concurso de anteproyectos para la construcción del futuro Recinto Ferial de Palma ha cerrado este martes el plazo para la presentación de ofertas con un total de 23 propuestas. Este concurso, aprobado en junio pasado por la Junta de Govern, tiene como objetivo seleccionar el diseño más adecuado para la construcción de un espacio moderno, polivalente y capaz de albergar una amplia variedad de eventos y actividades.

El nuevo Recinto Ferial formará parte del proyecto Palma Culture & Innovation Bay, convirtiéndose en un motor clave para el desarrollo económico, cultural y social de la ciudad. Con una capacidad para 8.000 personas, se ubicará en los terrenos adyacentes al Hospital de Son Llàtzer, en Son Ferriol, y se consolidará como un hito estratégico en la transformación urbana de Palma.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado y una comisión técnica, cuya composición fue aprobada la semana pasada. Estos órganos serán los encargados de valorar los proyectos de manera anónima, siguiendo los criterios establecidos en las bases del concurso.

Un plazo de cinco días hábiles

Cabe detallar que de las 23 propuestas, diez ya han sido entregadas en la Gerencia de Urbanismo, mientras que las otras trece han confirmado su participación en el concurso mediante correo electrónico.

Tal como establecen las bases, la documentación de estas propuestas deberá recibirse en Urbanismo en un plazo de cinco días hábiles a contar desde las 14.00 horas de este martes.

Las propuestas presentadas deberán tener en cuenta la accesibilidad y conectividad desde Palma, el barrio de Son Ferriol y otros puntos de la isla. Junto al edificio habrá un aparcamiento con capacidad para entre mil y dos mil vehículos. Aunque la idea es potenciar al máximo el tren (habrá una parada de la futura línea Palma-Llucmajor, que además lo conectará con el aeropuerto), además del bus de la EMT, la bicicleta y accesos peatonales.