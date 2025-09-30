Redoblan la ofensiva legal contra la ordenanza cívica de Palma con otros dos recursos

La ofensiva legal contra la ordenanza cívica de Palma se redobla. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Nou Circ Social han interpuesto sendos recursos contenciosos administrativos contra la normativa en el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) con el objetivo de tumbar un texto que, por diferentes motivos, consideran lesivo. Se suman a otros dos recursos iniciativa de la Federació d'Associacions de Veïns y Palma XXI, por un lado, y Stop Abolición, que defiende el trabajo sexual, por otro.

Ferran Gomila, autor de las impugnaciones de la PAH y de la Federació d'Associacions de Veïns, es optimista con respecto a sus posibilidades de éxito porque ha utilizado los mismos argumentos con los que en 2016 tumbó la ordenanza cívica del exalcalde Mateu Isern. "Nuestro principal rezonamiento es que el texto invade posibles competencias de una autoridad distinta de la municipal sin haber pedido una interlocución previa. Algo que, según entiendo y así lo refleja la ley, se exige antes de aprobar una ordenanza de seguridad ciudadana", subraya este abogado.

"Este fue el argumento que utilizamos con el anterior recurso y entonces se dictó sentencia totalmente conforme a esta pretensión", añade Gomila.

La PAH, en representación de los caravanistas, y Nou Circ Social, que agrupa a los artistas de calle, han sido la punta de lanza de las protestas contra la ordenanza cívica durante el largo año que ha durado su tramitación. Aunque finalmente el Ayuntamiento de Palma aceptó suavizar los artículos que se referían a estos colectivos, siguen sintiéndose perjudicados por la normativa.

Los caravanistas reclaman la retirada de la normativa porque consideran que entra a regular cuestiones que ya recoge la DGT, como por ejemplo cuánto tiempo pueden estacionar las autocaravanas en la vía pública y qué pueden hacer en el interior y en el exterior de los vehículos.

También los artistas de calle recuerdan que ya existe una normativa municipal que regula al colectivo y consideran "invasiva" la nueva legislación.

La ordenanza es "un refrito"

La Asociación de Músicos de la Calles de Mallorca (AMCM), que representa a músicos que actúan en la vía pública con la preceptiva autorización, ha decidido finalmente no impugnar la normativa tras planteárselo.

En suma, los recurrentes consideran que salvo casos puntuales y novedosos como los patinetes (obligados a llevar casco y contratar un seguro de responsabilidad civil), buena parte del articulado recogido en la ordenanza cívica, que entró en vigor en mayo, ya está regulado en otras normativas municipales, lo que puede dar lugar a confusión e indefensión en los ciudadanos.

"Se han limitado a hacer un refrito y han metido ahí todo lo que un policía puede multar", cuestiona la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar.