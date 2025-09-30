Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE Palma denuncia que el Nou Llevant se inunda de aguas fecales cada vez que llueve

Los socialistas acusan al Ayuntamiento de negligencias en la zona que ponen en riesgo a los vecinos

Aguas fecales en Nou de Llevant

Aguas fecales en Nou de Llevant / PSOE Palma

EFE

Palma

El PSOE de Palma ha denunciado este lunes que, cada vez que llueve con cierta intensidad, se producen inundaciones de aguas fecales en el Nou Llevant, algo que atribuyen al abandono del barrio por parte del Ayuntamiento de Palma y la inacción para solucionarlo.

Denuncian el mal estado y poco mantenimiento del colector de la zona del torrente de na Bàrbara y el regidor socialista Daniel Oliveira ha tildado la inundación con fecales de "simplemente es inaceptable”, ha informado el PSOE de Palma.

"No puede ser que después de una inversión de 12 millones de euros hecha durante el pasado mandato, destinada a construir una infraestructura precisamente para evitar inundaciones en el barrio, los vecinos estén sufriendo, como pasó el año pasado y éste ha vuelto a ocurrir, inundaciones de aguas fecales y pluviales en el barrio”, según Oliveira.

Aguas fecales en Nou Llevant

Aguas fecales en Nou Llevant / PSOE Palma

Los vecinos denuncian las frecuentes inundaciones que afectan a la zona del colector y al suelo de alrededor, provocando que algunas zonas cedan, lo que supone un peligro.

“Todo ello sin que el ayuntamiento, el alcalde, ni Emaya les den ninguna explicación", algo que Oliveira tilda de inaceptable y atribuible a "una gestión nefasta y negligente por parte del ayuntamiento de una infraestructura que está allí para evitar eso, que fue concebida para evitar que Nou Llevant se inunde cada vez que llueve”.

