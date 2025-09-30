El programa 'Sempre acompanyats' llega a 200 ancianos en situación de soledad en Palma
EFE
Más de 200 personas mayores en situación de soledad de Palma han sido atendidas este año por el programa 'Sempre Acompanyats' de la Fundación la Caixa, que ha alcanzado a más de 3.300 usuarios en España y Portugal, un 32 % más que en el mismo periodo del año pasado.
Este proyecto se desarrolla en los barrios de Santa Catalina, Es Jonquet, El Terreno, Sant Agustí y Cala Major, en colaboración con el Ayuntamiento de Palma, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y la asociación GREC, para empoderar a los mayores y promover su bienestar a través de vínculos sociales y comunitarios.
Según los datos de la entidad, facilitados este martes en una nota, más del 80 % de los participantes aumenta su confianza y siente mayor capacidad para afrontar la soledad tras seis meses de intervención.
Además, un 95 % percibe una mejora de su estado emocional, especialmente entre las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como cuidadores, viudos o jubilados recientes.
Día Internacional de las Personas Mayores
Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el próximo 3 de octubre se celebrará en sa Feixina de Palma una jornada de sensibilización con talleres de zumba adaptada, gimnasia suave y actividades comunitarias.
También habrá un "rincón de escuchar" en el que las personas mayores compartirán sus experiencias con los vecinos y los profesionales que asistan a la cita.
"El programa nos ha enseñado que la escucha es una herramienta imprescindible para la transformación social", ha destacado el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón. "Saber que alguien está ahí mejora el estado de ánimo de las personas en soledad", ha añadido.
Esta iniciativa se enmarca en el programa de Mayores de la Fundación, con más de un siglo de trayectoria, que busca afrontar los retos del envejecimiento y promover relaciones sociales que permitan una vida plena, con sentido y mejor calidad de vida.
