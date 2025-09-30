Enfado mayúsculo de los sindicatos por el Plan de Ordenación de la Policía Local: "Estamos cansados de que se rían de nosotros"

Ruptura total entre los sindicatos de la Policía Local y el Ayuntamiento de Palmapor el Plan de Ordenación de la plantilla. CCOO, UGT, CSIF y SPPMe se han levantado de la mesa de negociación que tenía lugar esta mañana en el Centre Flassaders y han anunciado movilizaciones. Los representantes de los trabajadores han expresado su enfado por la falta de avances tras unas conversaciones que se prolongan desde hace un año y medio. "Estamos muy cansados de mentiras, de perder el tiempo y de que se rían de todos nosotros. Hemos tenido demasiada paciencia. A partir de ahora, demostraremos que de la Policía Local de Palma no se ríe nadie", han manifestado en un comunicado conjunto.

La gota que ha colmado el vaso se ha producido en esta última reunión con los representantes de Cort y de la Jefatura. "No han traído las propuestas por escrito. Vamos a realizar acciones para demostrar nuestra fuerza hasta que nos presenten el Plan de Ordenación y la adecuación salarial con el visto bueno del interventor", han subrayado. En suma, los sindicatos quieren la actualización de un plan que tiene más de quince años, incluyendo una mejora de los salarios y la igualdad en horarios y jornadas entre los agentes.

Los cuatro sindicatos han convocado una movilización el 15 de octubre en la plaza de Cort a partir de las 11 de la mañana. También han anunciado una protesta 24 de octubre, Diada de la Policía Local. "Será un buen momento para ir a agradecer al alcalde el incumplimiento del compromiso que adquirió. Evidentemente, en nuestra hoja de ruta tenemos varias acciones para llevar a cabo que iremos realizando en función de la respuesta de la administración", han advertido.

Hay que recordar que por su parte el sindicato ATAP, que no estaba en esta mesa de negociación, ha convocado otra protesta el día 6 de octubre en Cort por los mismos motivos.

Negociaciones estériles

CCOO, UGT, CSIF y SPPMe han recordado que el pasado junio el alcalde Jaime Martínez "se comprometió personalmente a que la reordenación de la Policía Local de Palma y a que la adecuación salarial serían efectivas el 1 de enero de 2026". Sin embargo, han lamentado que en las sucesivas reuniones el Consistorio "nunca ha aportado ninguna documentación que diese veracidad a las propuestas verbales"

"El día 7 de agosto, en la mesa de negociación extraordinaria, la administración nos emplazó a septiembre para seguir la negociación y aportar por fin la documentación con los datos que demostrasen la intención real de realizar el plan de ordenación y la adecuación salarial. El 13 de agosto solicitamos una reunión con el alcalde, pero ni nos ha contestado. Hoy, último día de septiembre y última mesa de negociación, los sindicatos firmantes, ante el incumplimiento reiterado de la administración y ya dejando de confiar en el compromiso que adquirió el alcalde, hemos abandonado la mesa de negociación", zanjan los representantes de los agentes.