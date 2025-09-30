Adiós a los últimos cinco kioskos de prensa de Palma: Cierran hoy sus puertas por falta de rentabilidad

Tal como ha confirmado el concesionario, Sebastián Jiménez Grifith, los cinco kioskos de prensa de Palma cierran hoy sus puertas al público por falta de rentabilidad, apenas once meses después de la renovación de la concesión municipal que los puso de nuevo en marcha con una nueva imagen en los locales, muy llamativa por su color amarillo, y también nuevos servicios, como la venta de refrescos, helados y golosinas, así como el servicio de recarga de la tarjeta ciudadana y de telefonía.

Las cinco puestos que este miércoles, 1 de octubre, ya no abrirán al público están ubicados en plaza del Mercat, plaza Joan Carles I, plaza Espanya, plaza de l' Olivar y plaza Progrés.

No obstante, Jiménez Grifith, responsable de la empresa adjudicataria Kemfactory, que invirtió 100.000 euros en la renovación de los kioskos y paga un canon de 80.000 euros, ha explicado que todavía mantiene una pequeña esperanza de volver abrir los kioskos y con este objetivo está manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento de Palma.

Su objetivo es buscar una solución a la falta de rentabilidad del negocio, que le permita salvar los kioskos antes de abocar a Cort a la convocatoria de un nuevo concurso en el primer año de una concesión de seis, intentando negociar una solución para convertirlos en negocios multiservicio que, además de prensa y helados, también puedan ofrecer al público servicio de cafetería con venta de bocadillos e incorporar en ellos cajeros automáticos ATM, tal como se estableció en las bases en un principio.

Al estrenarse la concesión en noviembre de 2024, ARCA denunció que los cinco quioscos se habían convertido en elementos "de consumo para los turistas", lo que ha calificó de "un despropósito colosal". La entidad en defensa del patrimonio expresó su enfado con Ayuntamiento de Palma por haber adjudicado los puntos de venta a una empresa de restauración y por sus "de llamativos colores amarillos que no respetan el diseño original".

Derribo este martes del antiguo kiosko situado en la confluencia de la Porta de Sant Antoni con la calle Sindicat / Miguel Vicens

Derribo del kiosko de la Porta de Sant Antoni con Sindicat

Coincidiendo con el cierre de los kioskos de Palma, el Ayuntamiento de Palma está derribando desde el lunes uno de los más antiguos, el ubicado en la confluencia entre la Porta de Sant Antoni y la calle Sindicat. Este martes tres operarios asistidos con una pequeña grúa desmontaban a primera hora de la mañana la cubierta, ya desprovista del característico reloj, así como el muro posterior, desarmada ya su estructura de las verjas metálicas y mostradores abatibles que conformaban el habitáculo.

El derribo de este kiosko, uno de los más populares en su día, pero que sufría frecuentes episodios de vandalismo, fue comunicado por Cort en septiembre de 2024, al hacerse pública la nueva concesión adjudicada a Kemfactory. Su lugar lo ocupó el nuevo kiosko de la plaza de l'Olivar, uno de los cinco de la nueva concesión que hoy cierra sus puertas.