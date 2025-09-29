Més per Palma exige la dimisión de la directora general de Patrimonio de Cort

Més per palma ha reclamado la dimisión de la directora general de Patrimonio del Ayuntamiento, Pilar Ribal, y la puesta en marcha de un plan de choque urgente "para parar la destrucción del patrimonio histórico y cultural de la ciudad". Asimismo, esta formación acusa al PP de "poner en grave peligro el patrimonio urbano y cultural de la ciudad al haber eliminado la protección de centenares de edificios históricos, aprobada la pasada legislatura, y dejar sin dirección técnica ni gestión efectiva espacios de gran valor histórico".

La regidora Kika Coll ha señalado este lunes que "no es un descuido ni una negligencia: es una estrategia calculada para favorecer intereses especulativos y dejar Palma en manos de la destrucción".

Més per Palma ha puesto varios "ejemplos de la dejadez y la destrucción del PP". En primer lugar, esta formación considera que la no aprobación del Plan de Ordenación Detallada por parte del gobierno de Jaime Martínez "ha dejado sin protección 330 elementos etnológicos en suelo rústico y 250 edificios urbanos, muchos de ellos situados en barrios como el Eixample, Son Espanyolet, El Molinar, Santa Catalina o El Terreno".

Esta circunstancia "ha permitido el derribo de edificios de alto valor patrimonial". Por ejemplo, el inmueble de la calle 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar cuya demolición, autorizada por el área de Urbanismo, ha sido paralizada después de que el Consell recordara por escrito a Cort la prohibición de demoler la fachada. "Es un doble ataque: por un lado se desprotegeixen centenares de bienes, y de la otra se da vía libre a la destrucción y a la especulación", ha denunciado Coll.

Més también denuncia que Cort ha iniciado obras en el edificio del Ayuntamiento que han expuesto durante al cuadro del pintor flamenco Anton Van Dyck "al polvo y a vibraciones".

Del mismo modo, esta formación lamenta que en Establiments "el propio gremio de 'margers' ha denunciado el mal estado de las obras de pavimentación que ejecuta el Ayuntamiento cerca de la iglesia". Los acabados, "lejos de recuperar la técnica tradicional de la piedra en seco, han sido calificados de chapuza por los profesionales del sector".

También critica que en el Castell de Bellver "no se ha ejecutado ninguno de los proyectos ya redactados y presupuestados". Coll ha advertido de que "la excavación arqueológica está paralizada y el deterioro de elementos es cada vez más visible: la Torre del Homenaje permanece cerrada, la carpintería y la murada se degradan y los tratamientos preventivos ya no se aplican". Además, la plaza de conservadora está sin cubrir, "dejando el monumento sin dirección técnica".

Un plan de choque

De este modo, Coll ha propuesto un Plan de Choque para proteger el Patrimonio de Palma que incluye una moratoria de licencias en edificios con valor histórico que estaban catalogados en el POD. "El objetivo es evitar pérdidas irreversibles mientras se hace un análisis riguroso del parque patrimonial", ha destacado la regidora.

También reclama actualizar y ampliar el Catálogo de Protección porque "tanto edificios como barrios enteros están actualmente desprotegidos". El objetivo de esta medida es incluir edificios y espacios actualmente sin protección, prestando especial atención en el patrimonio del siglo XX (arquitectura racionalista, modernista y popular).

Més per Palma también propone "una brigada de Vigilancia y Denuncia Ciudadana para detectar y parar a tiempo obras ilegales o intervenciones agresivas sobre el patrimonio". Y la creación de "un Programa de Difusión y Educación Patrimonial, para implicar la ciudadanía y generar un orgullo colectivo por nuestro legado arquitectónico". En este sentido, sugiere organizar rutas guiadas gratuitas, talleres escolares y exposiciones sobre edificios y barrios históricos, además de una web interactiva y un mapa digital donde cualquier persona pueda descubrir el patrimonio de la ciudad.