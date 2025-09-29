Un informe municipal contempla la posibilidad de decrecer en plazas de alquiler turístico en Palma

El Ayuntamiento de Palmamaneja un informe de los técnicos municipales en el que se recoge la posibilidad de decrecer en plazas de alquiler turístico. El área de Urbanismo y Vivienda solicitó un estudio para explorar la posibilidad de modificar el Plan General aprobado en 2023 con el objetivo de delimitar las zonas aptas para la comercialización de estas plazas vacacionales en viviendas. El documento establece tres opciones: «numerus clausus», que permite la renovación de plazas ya existentes y la reubicación mediante el intercambio de plazas entre particulares; «mantenimiento estricto», que no permite la reubicación; y «decrecimiento», que tampoco posibilita la renovación de las plazas recogida en la legislación turística cada cinco o seis años.

Hay que recordar que Cort comunicó durante la gerencia de Urbanismo del pasado martes su intención de crecer en plazas de alquiler turístico durante los próximos años en suelo rústico, tal como prevé el Plan General. En total, 137 hasta el año 2039. Sin embargo, por el momento descarta la opción del decrecimiento planteada en el mencionado informe.

Esta opción contempla la progresiva eliminación de camas fijando la prohibición de renovarlas y de reubicarlas.

Esta posibilidad pretende ir más allá de una simple paralización de la concesión de plazas, aunque su puesta en marcha requeriría de algunas precauciones para no vulnerar la legislación en esta materia.

De este modo, el informe de los técnicos municipales plantea algunas observaciones en caso de que el Consistorio optara por tomar este camino. Por ejemplo, el documento advierte de que una eventual modificación incluye restricciones contrarias a la normativa que permite la transmisión de plazas entre particulares, por lo que «requerirá una bien fundamentada justificación».

El informe también señala que puede contravenir la legislación en lo referente a la renovación de plazas.

En estos momentos hay 632 viviendas dedicadas al alquiler turístico que suman 4.473 plazas. Son las que están regularizadas, porque hay que recordar que el propio Ayuntamiento estima que hay más de 15.000 anuncios ilegales. La gran mayoría en pisos, donde esta actividad está prohibida.

El PSOE exige decrecer

El Plan General prevé incrementos en suelo rústico y en el residencial —en este caso dentro de cinco años—. En cambio no se legalizarán nuevas plazas en la Platja de Palma y Can Pastilla, donde la densidad ya roza el 100%.

El PSOE de Palma reitera que apuesta de forma clara por el decrecimiento turístico. «Exigimos al alcalde que trabaje y desarrolle esta posibilidad. La legislación permite no renovar las licencias turísticas», señalan los socialistas.

«Los ciudadanos se han pronunciado de forma clara: ocho de cada diez creen que llegan demasiado turistas, el 62% no está de acuerdo con el alquiler turístico en viviendas y el 77% piensa que el turismo tiene un gran impacto en el coste de la vivienda. Por eso, hay que actuar ya y dejar de mirar hacia otro lado. Impedir el crecimiento de alquiler turístico en ningún ámbito, rústico incluido y eliminar, sancionar y clausurar las 684 viviendas que ofertan alquiler turístico ilegal», señala el PSOE.