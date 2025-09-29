El Ayuntamiento cerrará el Passeig Sagrera y los parques de Bellver y sa Riera por la previsión de fuertes lluvias en Palma
Cort activa el Plan Territorial Municipal (Platerpalma) en fase de preemergencia y recomienda a los ciudadanos minimizar los desplazamientos
El Ayuntamiento de Palma ha activado el Pla Territorial Municipal (Platerpalma) en fase de preemergencia ante la previsión de un episodio de lluvias y tormentas a lo largo de este lunes y martes. Concretamente, la isla estará en alerta amarilla desde las 10:00 horas de este lunes hasta la medianoche, momento en que se activará la alerta naranja en el sur y norte de Mallorca, que se mantendrá, previsiblemente, hasta las 13:00 horas del martes.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha adoptado medidas preventivas, entre las que destaca el cierre del Passeig Sagrera y los parques de Bellver, Can Tarres y Sa Riera desde las 00.00 horas de este martes. Estas restricciones permanecerán vigentes durante todo el periodo de alerta.
Asimismo, el Consistorio recomienda a la ciudadanía minimizar los desplazamientos, evitar atravesar torrentes o zonas bajas, no refugiarse bajo árboles aislados, y asegurar puertas, ventanas y objetos exteriores para prevenir daños causados por el viento.
Zonas con riesgo de inundación
Se solicita especial precaución a quienes circulen en vehículo, evitando detenerse en zonas con riesgo de inundación. También se desaconseja acceder a sótanos o aparcamientos inundados para retirar vehículos u objetos personales, dado que puede resultar peligroso.
Finalmente, desde el Ayuntamiento se insta a la población a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y a mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación del Consistorio.
