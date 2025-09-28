Gomila se llena de vida con gastronomía y música

La plaza Gomila se convirtió ayer en un punto de encuentro abierto a todos los públicos en una jornada que reunió gastronomía, música en directo y propuestas familiares en un ambiente festivo y próximo.

La actividad, bajo el nombre Els dissabtes són de Gomila, contó con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, a través de PalmaActiva, que tramitó los permisos y cedió material.

El evento, organizado para dinamizar el barrio y mostrar la riqueza cultural y gastronómica de la zona, contó con la participación de restaurantes de Gomila, de productores locales y de los comercios del barrio; entre ellos, We Hostel, Flores França, Bar Bellver, Brutus, Can Pa, Restaurante Take y muchos otros que se sumaron a la cita para mostrar la vitalidad de la comunidad.

Desde las 12 horas, el público pudo disfrutar de estands con tapas y degustaciones a precios populares y de talleres infantiles a cargo de Pic Ponent, en colaboración con la Fundació Natzaret, pensado para que los más pequeños aprendieran y se divirtieran mientras las familias comparten la jornada. A partir de las 16 horas, la música en directo de Midnight Walkers amenizó el evento.

Los organizadores afirmaron que la cita refuerza la apuesta por consolidar Gomila «como un espacio vivo, diverso y abierto al encuentro de residentes y visitantes». Els dissabtes són de Gomila se repetirá los próximos 25 de octubre y 29 de noviembre.