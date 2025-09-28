La Fundación RANA celebra su tradicional mercadillo solidario

La Fundación RANA (Red de Ayuda a Niños Abusados) celebró ayer su tradicional mercadillo solidario en el Parc de la Mar (s’Hort del Rei), una edición muy especial con motivo de su 20 aniversario de trabajo por la protección de la infancia frente al abuso sexual en Balears.

Durante todo un año, voluntarias y voluntarios de la fundación han recopilado y seleccionado productos que se pondrán a la venta a precios solidarios. Además, el evento contó con el apoyo de colaboradores habituales como Lo Music (infraestructura técnica), Piluca Osaba, Amiga Boutique y una docena de carpas con bisutería, juguetes, menaje y complementos.

Uno de los espacios más esperados fue el ‘Petit Café’, con una oferta gastronómica solidaria gracias a la colaboración de negocios locales como Lluís Pérez Pastisser, Restaurante Primo Taquería, Distribuidora Rotger, Group Ca na Pereta, Carnicería Juanita, Etika Food Solution y Villamar.

La jornada, abierta al público de las 9 a las 16 horas, incluyó actividades infantiles como pintacaras y mesas de dibujo, recordando que los más pequeños son el motor de esta acción. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a los programas de prevención del abuso sexual infantil en escuelas y al apoyo psicológico para adultos víctimas en su infancia.