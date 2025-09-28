De ‘ball de bot’ a ‘La chica yeyé’: así ha sido el tardeo por el Día de las Personas Mayores en Palma
La Plaza Mayor ha acogido esta tarde un encuentro intergeneracional con música, baile y la participación de autoridades que se han animado a bailar con los asistentes
La Plaza Mayor de Palma se ha llenado esta tarde de música, alegría y baile con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre. El evento ha reunido a vecinos de todas las edades en un ‘tardeo’ intergeneracional que ha reconocido a las personas mayores como un pilar fundamental de la sociedad.
El encuentro ha arrancado con una animada sesión de ball de bot, a la que siguió un concierto en directo de la Orquesta Mediterráneo, dirigida por Jaime Guardiola. Durante la tarde, han sonado desde piezas tradicionales hasta clásicos populares como ‘La chica yeyé’, que levantaron al público de sus asientos.
Baile compartido en la Plaza Mayor
Las autoridades presentes no han dudado en sumarse al ambiente festivo, compartiendo pista de baile con los asistentes y reforzando el carácter cercano y participativo del encuentro.
El evento ha contado también con espacios de descanso para mayor comodidad de los participantes y se enmarca en las iniciativas para fomentar la participación activa de las personas mayores, combatir la soledad no deseada y garantizar su protagonismo en la vida social de la ciudad.
