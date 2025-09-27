Los vecinos de Canamunt recurren la nueva terraza autorizada por Cort en la plaza de la Quartera

La asociación de vecinos de Canamunt ha presentado un recurso contra la decisión del Ayuntamiento de Palma de autorizar una terraza más en la plaza de la Quartera. Consideran que con esta decisión el Consistorio ha incurrido en una "ilegalidad flagrante" y reclaman que dé marcha atrás.

"Actualmente existen en la Quartera dos terrazas con sesenta sillas. Con la que acaban de aprobar los vecinos deberán soportar el ruido de más de ochenta ocupantes bajo sus casas durante quince horas diarias en una placita de dimensiones reducidas. En cuanto a superficie ocupada, eso supone un 44% más de lo que había", argumentan los residentes.

Del mismo modo, expresan su sorpresa porque en el texto del decreto en el que el departamento de Govern Interior autoriza la nueva terraza se reconoce que se trata de "una Zona de Protección Acústica Especial". Y que esta calificación "no ha sido una herramienta suficiente para proteger el derecho al descanso" de los vecinos.

Asimismo, la asociación de vecinos de Canamunt expresa su malestar porque en el mismo decreto el Ayuntamiento reconoce que "la zona de sa Gerreria continúa siendo hoy en día una zona con un gran volumen de ocupación de la vía pública, con una concentración de actividad en horario nocturno que provoca problemas de convivencia entre el sector privado y el derecho al descanso de los vecinos".

Por este motivo, estos residentes consideran que los argumentos ofrecidos por Cort "son de chiste" y expresan su desconcierto porque, pese a admitir que la zona ya presenta una gran concentración de terrazas, dé permiso para autorizar una más.

Hay que recordar que el Ayuntamiento lleva tiempo aprobando planes zonales en distintas áreas de la ciudad para regular la ocupación de la vía pública por parte de terrazas. En julio dio luz verde al de sa Gerreria, incluyendo la calle Pes del Formatge, la plaza Mercadal y la plaza de la Quartera. El nuevo mapa establece una supercie máxima ocupable por sillas y mesas de 56,40 metros cuadrados, superior a los 45 metros cuadrados que regían en la actualidad. Una diferencia se explica por la inclusión de la nueva terraza de la Quartera.

Un "documento esquizofrénico"

Govern Interior asegura que, en este y en otros planes zonales utiliza "criterios restrictivos", algo que los vecinos de Canamunt califican de "trilerismo porque la realidad es que en sa Gerreria se suma una terraza más". Lo califican de "documento esquizofrénico" porque "parece que la resolución la hayan hecho dos mentes distintas".

Consideran que esta autorización es una "ilegalidad flagrante" porque "la Disposición Adicional de la Ordenanza sobre Ocupación de la Via pública señala con claridad meridiana que las regulaciones de los Planes Zonales siempre se resolverán con criterios restrictivos y en defensa de los intereses generales sobre los particulares".

En caso de que el Consistorio no atienda su reclamación, esta asociación valora la posibilidad de presentar un Contencioso Administrativo "porque, con toda probabilidad, un juez imparcial no aceptaría una autorización como esa".