Refuerzan la limpieza de las baterías mediante un Plan de acción

El teniente de alcalde y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá de Keizer, estuvo presente ayer en el operativo organizado por la empresa municipal en el barrio de es Secar de la Real, dentro del desarrollo de un nuevo Plan de acción que comprende la limpieza y mantenimiento de las baterías de contenedores instalados en las calles de Palma.

El regidor destacó el refuerzo de este servicio impulsado esta legislatura por parte del Ayuntamiento y Emaya, a partir del cual, según indicó, «se ha multiplicado la frecuencia de actuación y se han mejorado los resultados de forma integral».

Concretamente, Bauzá de Keizer remarcó que, mientras anteriormente los contenedores se limpiaban solo dos veces al año, ahora, con el nuevo Plan de acción de Emaya, dicha limpieza se aplica cada mes en el interior de estos depósitos de residuos mediante la utilización de equipos de agua a presión. Al mismo tiempo, y también a través del uso de equipos de presión, la empresa municipal coordina la limpieza de las zonas que rodean las baterías de contenedores, habilitando este servicio con periodicidad semanal. n