Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el 1 de octubre, se ha organizado un ‘tardeo’ en la plaza Mayor de Palma para reconocer a las personas mayores como un pilar fundamental de la sociedad.

‘Tardeo’ en la Plaza Mayor: Palma celebra el Día Internacional de las Personas Mayores / Ajuntament de Palma

La cita, que reunirá a personas de todas las edades, tendrá lugar este domingo, 28 de septiembre, de 17:00 a 20:00 horas.

El evento comenzará con una sesión de ball de bot, que los asistentes podrán disfrutar durante media hora. A continuación, la Orquesta Mediterráneo, liderada por Jaime Guardiola, ofrecerá un concierto en directo para amenizar la tarde.

Además, la zona contará con áreas de descanso para mayor comodidad de los asistentes.

Participación y el bienestar de las personas mayores

El evento forma parte de las acciones del Ajuntament de Palma para fomentar la participación activa y el protagonismo de las personas mayores, contribuyendo a combatir la soledad no deseada. Entre estas iniciativas se incluyen la Regiduría de Gent Gran y una oficina de atención exclusiva para personas mayores, dedicada a reducir la brecha digital y garantizar una atención personalizada y cercana.