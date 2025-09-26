‘Tardeo’ en la Plaza Mayor: Palma celebra el Día Internacional de las Personas Mayores
El evento se celebrará el domingo 28 de septiembre con música, baile y espacios de descanso para todos los asistentes
Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el 1 de octubre, se ha organizado un ‘tardeo’ en la plaza Mayor de Palma para reconocer a las personas mayores como un pilar fundamental de la sociedad.
La cita, que reunirá a personas de todas las edades, tendrá lugar este domingo, 28 de septiembre, de 17:00 a 20:00 horas.
El evento comenzará con una sesión de ball de bot, que los asistentes podrán disfrutar durante media hora. A continuación, la Orquesta Mediterráneo, liderada por Jaime Guardiola, ofrecerá un concierto en directo para amenizar la tarde.
Además, la zona contará con áreas de descanso para mayor comodidad de los asistentes.
Participación y el bienestar de las personas mayores
El evento forma parte de las acciones del Ajuntament de Palma para fomentar la participación activa y el protagonismo de las personas mayores, contribuyendo a combatir la soledad no deseada. Entre estas iniciativas se incluyen la Regiduría de Gent Gran y una oficina de atención exclusiva para personas mayores, dedicada a reducir la brecha digital y garantizar una atención personalizada y cercana.
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- Fira del Variat en Palma, historia y preparativos de los ocho restaurantes que participarán: “Nosotros serviremos pica-pica, callos, pilotes, frit y ensaladilla”
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- Paralizan la demolición del edificio de 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar
- De almacenes centenarios a apartamentos turísticos: Casa Roca abrirá sus puertas a principios de 2026 como aparthotel boutique
- El Ánima Beach sale a concurso público: Autoridad Portuaria busca gestor para el bar restaurante de la Punta del Gas en Palma
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- Un centenar de personas participan en la bicicletada de Palma