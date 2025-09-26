Los responsables de unas obras en el edificio de Casa Fernando niegan que tuvieran relación con el cierre del restaurante

Los promotores de unas obras en el edificio en el que se ubica el restaurante Casa Fernando de Ciutat Jardí señalan que estos trabajos no tuvieron relación con el cierre del establecimiento, que este verano tuvo que ser clausurado por motivos de "seguridad" al representar "un grave peligro para la integridad física de las personas".

Los responsables de estos trabajos aclaran que "ni los bomberos, ni el Ayuntamiento de Palma afirmaron que el precinto se debiera a deficiencias de cimentación o a las obras que se están ejecutando en las plantas superiores", y que tal extremo no se recoge en ningún documento oficial. Asimismo, señalan que la comunidad de propietarios encargó el 14 de agosto "un informe independiente" que, del mismo modo, descarta una relación entre las obras y la clausura de Casa Fernando.

El factor de riesgo "proviene del picado de hormigón"

"Dicho informe, externo e imparcial, concluye que no existe riesgo inminente de colapso. Las lesiones observadas (corrosión puntual en armaduras, delaminación de hormigón y fisuras en falsos techos) son compatibles con procesos de envejecimiento y humedades habituales en edificios de los años 70 y no guardan relación con las obras en curso. Las obras en las plantas superiores, con la sustitución de elementos pesados por materiales más ligeros, han reducido las cargas totales del edificio, mejorando su estabilidad respecto a la situación previa. Tanto los técnicos municipales como los profesionales externos coinciden en que el factor de riesgo más relevante proviene del picado del hormigón y de cortes compatibles con la utilización de una radial realizados en la armadura de un pilar desde el interior del local de planta baja, circunstancia documentada en ambos informes", reza dicho documento.

Del mismo modo, concluye que estos trabajos no se han traducido "en ningún peligro para la seguridad del inmueble ni para el uso del local".

Finalmente, los responsables de las obras indican que este pasado 1 de septiembre el Ayuntamiento "revocó la prohibición del uso del edificio y archivó el expediente, confirmando que no existe ningún riesgo de seguridad pública".