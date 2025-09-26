Nuevo supermercado en el centro de Palma: Eroski inaugura un espacio único en el barrio de la plaza de los Patines

Eroski ha inaugurado un nuevo supermercado en el corazón de Palma, en el número 25 de la calle Font i Monteros, a pocos metros de Avenidas. El establecimiento, que opera bajo la enseña Eroski/City, cuenta con una sala de ventas de casi 400 metros cuadrados y ha supuesto la creación de 13 nuevos puestos de trabajo.

La plantilla ha recibido más de 150 horas de formación para mejorar la atención al cliente y fomentar la autogestión de los equipos. El director de Eroski en Baleares, Alfredo Herráez, destacó que el supermercado “se nutrirá de una amplia representación de producto balear, una de nuestras señas de identidad y un atractivo para los clientes”.

Secciones frescas, productos bio y atención personalizada

El nuevo supermercado en Palma dispone de mostradores en carnicería, charcutería y pescadería, apostando por un modelo de atención personalizada. También cuenta con un espacio específico para productos dietéticos, biológicos y alimentos adaptados a intolerancias (sin gluten, sin lactosa, bajos en grasas, azúcar o sal).

Un modelo de tienda más sostenible

La apertura se enmarca en la nueva generación de tiendas de Eroski, más eficientes y respetuosas con el medio ambiente. El establecimiento incorpora mejoras en climatización, frío industrial e iluminación, con el uso de refrigerantes menos contaminantes, muebles de frío cerrados e iluminación LED, reduciendo así su consumo energético y creando un ambiente más confortable para los clientes.

Eroski refuerza su compromiso con Baleares

Con esta apertura, Eroski refuerza su posición como líder en las Islas en número de establecimientos y superficie de venta. La compañía colabora con más de 130 pequeños productores locales y comercializa en torno a 2.200 productos baleares en sus tiendas. En total, trabaja con 550 proveedores de la región, con compras que alcanzan los 121 millones de euros.

La red de EROSKI en Baleares suma ya 184 establecimientos, además del supermercado online, y cuenta con más de 410.000 socios en el programa Eroski Club.