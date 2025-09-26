Emaya investigará el accidente del contenedor que ha golpeado una fachada en Pere Garau: "Ha sido un desafortunado"

El accidente ocurrido esta mañana en Pere Garau, cuando un contenedor de residuos golpeó la fachada de una vivienda durante las labores de recogida, ya está bajo investigación. Desde Emaya han confirmado que se trató de un suceso “fortuito y desafortunado” y han anunciado que trabajan en un informe para esclarecer las causas exactas.

Parte de seguros activado

La empresa municipal de limpieza y gestión de residuos ha tramitado de inmediato el correspondiente parte a su compañía aseguradora con el objetivo de que los vecinos afectados puedan recibir atención “lo antes posible”. El impacto provocó la rotura parcial de una cornisa y desperfectos superficiales en la fachada, además de desprender pequeños escombros sobre la acera.

Pese a la espectacularidad de la escena, no hubo que lamentar daños personales. El tráfico quedó interrumpido durante algunos minutos mientras los operarios de Emaya retiraban los escombros y aseguraban la zona, generando expectación entre los vecinos de Pere Garau que presenciaron el incidente.

Pendientes del informe final

El servicio de recogida de residuos se reanudó con normalidad una vez controlada la situación. Ahora, los técnicos de Emaya deberán determinar qué provocó que la grúa perdiera estabilidad durante la maniobra de vaciado del contenedor.