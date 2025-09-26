Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan una protesta de la Policía Local en Cort por "la falta de avances" con el Plan de Ordenación de la plantilla

ATAP llama al resto de sindicatos a unirse a una concentración el 6 de octubre "tras un año y medio de largas" por parte del Ayuntamiento

UGT, CCOO, CSIF y SPPME suscriben un documento dirigido a los agentes en el que reclaman "pasar a la acción"

Los sindicatos de la Policía Local ya protestaron en mayo de 2024.

Los sindicatos de la Policía Local ya protestaron en mayo de 2024. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El descontento entre los sindicatos con representación en la Policía Local de Palma va en aumento por "la falta de avances" con el Plan de Ordenación de la plantilla que negocian desde hace un año y medio con el Ayuntamiento. Por este motivo, la Asociación de Trabajadores de Administraciones Públicas (ATAP) ha convocado una protesta el próximo 6 de octubre en la plaza de Cort a la que espera que se una el resto de sindicatos.

"Llevamos un año y medio con largas y la propuesta que nos han hecho no nos convence. No lleva aparejada un aumento salarial y queremos alternativas. Lo único que están haciendo es comprar edificios viejos para hacer comisarías, pero se olvidan de los trabajadores", manifiesta un portavoz de ATAP.

Los agentes ya protagonizaron una numerosa protesta en mayo de 2024. Sin embargo, desde entonces lamentan que no ha habido progresos. En suma, reclaman un nuevo Plan de Ordenación que supere al que se diseñó hace casi 15 años y una adecuación salarial para evitar discriminaciones dentro de la plantilla.

Por su parte UGT, CCOO, CSIF y SPPME han suscrito un documento dirigido a la plantilla de la Policía Local titulado "S'ha acabat sa comèdia" en el que llaman a "pasar a la acción" porque "el alcalde no cumple su palabra".

"Hasta aquí ha llegado la supuesta negociación"

"Tras más de un año y medio de negociaciones, de idas y venidas, de parones, de promesas y recortes, de ilusiones y posteriores jarros de agua fría, haciéndonos eco de vuestras reivindicaciones decimos basta. Hasta aquí ha llegado la supuesta negociación de nuestro necesario y ansiado Plan de Ordenación", señala el escrito.

Lamentan el incumplimiento de algunos compromisos adquiridos por Cort inicialmente como "respetar a los policías que quieren mantenerse en sus destinos y condiciones actuales", por lo que "lo que debía ser un Plan de Ordenación enfocado a igualar las condiciones laborales de todos los policías y adaptada a las nuevas realidades de la sociedad, se ha convertido en unos cuadrantes absolutamente herméticos, donde se realizarán muchos más fines de semana, festivos y nocturnidades, siendo casi imposible poder conciliar".

