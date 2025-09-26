Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión de Emaya golpea una fachada con un contenedor en Pere Garau

El incidente, ocurrido esta mañana en Palma, no ha dejado heridos y ha causado daños materiales leves en un edificio de la zona

Redacción Mallorca

Palma

La rutina de recogida de residuos en el barrio de Pere Garau se ha visto alterada este viernes por un accidente insólito. Un camión de EMAYA, cuando procedía a extraer un contenedor de la vía pública para vaciarlo, sufrió un fallo en la maniobra: la grúa perdió estabilidad y el contenedor impactó contra la fachada de una vivienda cercana.

El incidente, ocurrido esta mañana en Palma, no ha dejado heridos y ha causado daños materiales leves en un edificio de la zona.

Daños materiales pero sin heridos

El choque se ha saldado sin consecuencias personales, aunque ha provocado la rotura parcial de una cornisa y algunos desperfectos superficiales en la fachada, de los que se han desprendido pequeños escombros sobre la acera. Los propios operarios de EMAYA se han encargado de retirar los restos y asegurar la zona para evitar riesgos.

Durante unos minutos, la circulación en el tramo afectado ha quedado interrumpida mientras los trabajadores maniobraban para estabilizar el contenedor y reducir al mínimo los daños materiales. El inusual incidente ha generado expectación entre vecinos y viandantes, que se han detenido para observar la escena.

Normalidad recuperada

Una vez asegurado el contenedor y despejada la vía, la circulación ha quedado restablecida y el servicio de recogida de residuos ha continuado con normalidad. Desde EMAYA aún no se han pronunciado sobre las causas del fallo en la maniobra.

