Un camión de Emaya golpea una fachada con un contenedor en Pere Garau
El incidente, ocurrido esta mañana en Palma, no ha dejado heridos y ha causado daños materiales leves en un edificio de la zona
La rutina de recogida de residuos en el barrio de Pere Garau se ha visto alterada este viernes por un accidente insólito. Un camión de EMAYA, cuando procedía a extraer un contenedor de la vía pública para vaciarlo, sufrió un fallo en la maniobra: la grúa perdió estabilidad y el contenedor impactó contra la fachada de una vivienda cercana.
Daños materiales pero sin heridos
El choque se ha saldado sin consecuencias personales, aunque ha provocado la rotura parcial de una cornisa y algunos desperfectos superficiales en la fachada, de los que se han desprendido pequeños escombros sobre la acera. Los propios operarios de EMAYA se han encargado de retirar los restos y asegurar la zona para evitar riesgos.
Durante unos minutos, la circulación en el tramo afectado ha quedado interrumpida mientras los trabajadores maniobraban para estabilizar el contenedor y reducir al mínimo los daños materiales. El inusual incidente ha generado expectación entre vecinos y viandantes, que se han detenido para observar la escena.
Normalidad recuperada
Una vez asegurado el contenedor y despejada la vía, la circulación ha quedado restablecida y el servicio de recogida de residuos ha continuado con normalidad. Desde EMAYA aún no se han pronunciado sobre las causas del fallo en la maniobra.
- Nueve restaurantes, mil raciones cada uno: todo a punto para la Fira del Variat
- Fira del Variat en Palma, historia y preparativos de los ocho restaurantes que participarán: “Nosotros serviremos pica-pica, callos, pilotes, frit y ensaladilla”
- Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades
- Paralizan la demolición del edificio de 31 de Desembre diseñado por Gaspar Bennazar
- De almacenes centenarios a apartamentos turísticos: Casa Roca abrirá sus puertas a principios de 2026 como aparthotel boutique
- Vecinos de Pere Garau sobre la reforma del antiguo cine Metropolitan: “Muy bonita la comisaría, pero necesitamos un centro de salud 24 horas”
- El Ánima Beach sale a concurso público: Autoridad Portuaria busca gestor para el bar restaurante de la Punta del Gas en Palma
- Un centenar de personas participan en la bicicletada de Palma