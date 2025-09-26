Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana por la Fira del Variat y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma

La Fira del Variat en Pere Garau y la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma provocarán cortes de tráfico y desvíos de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) este fin de semana.

Dispositivo en Pere Garau por la Fira del Variat

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que, con motivo de la celebración de la Fira del Variat, la plaza Pere Garau permanecerá cerrada al tráfico desde las 15.00 horas del sábado 27 de septiembre hasta las 03.00 horas del lunes 29.

Durante ese tiempo, las líneas L5, L27, L28, L39, L40 y el Nit Bus 3 circularán desviadas parcialmente. Además, las paradas 210, 211, 209 y 1319 quedarán fuera de servicio hasta la reapertura del tráfico.

Restricciones por la XI Cursa Nocturna Sa Murada

Asimismo, el sábado 27 de septiembre, con motivo de la XI Cursa Nocturna Sa Murada Palma, se cerrará el tráfico en la calle Antoni Maura, entre el edificio de aduanas y la plaza de la Reina, en ambos sentidos.

También quedará cortada la subida por la calle Conquistador, Palau Reial hacia Mirador. Este cierre se mantendrá desde las 19.30 horas hasta aproximadamente las 22.30 horas, periodo en el que tampoco se podrá salir del parking del Parc de la Mar por Antoni Maura.

En este intervalo, la línea 25 de la EMT se desviará y circulará por Avenida Argentina, Jaume III y plaza de la Reina, evitando la zona afectada por la carrera nocturna.