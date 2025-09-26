El 45 % de los anuncios de alquiler turístico en Palma carecen de licencia, según el PSOE

El PSOE de Palma ha denunciado este viernes que, de acuerdo con un estudio elaborado a partir de la plataforma de alquiler vacacional Airbnb, el 45 % de los anuncios de alquiler turístico en la ciudad carecen de licencia.

El secretario general del PSOE de Palma, Iago Negueruela, ha explicado en una rueda de prensa las actuaciones que su grupo en el Ayuntamiento quiere llevar a cabo respecto a la oferta ilegal de alquiler turístico en el municipio.

En su intervención, ha lamentado la proliferación de viviendas turísticas ilegales en la ciudad y ha acusado al consistorio de "inacción" frente a un problema que, como ha dicho, agrava el acceso a la vivienda y aumenta la presión turística sobre la capital balear.

Según los datos recabados por la formación, hay 684 viviendas y unas 3.500 plazas ilegales en Palma recogidas en esta popular plataforma digital, una situación que, como ha apuntado Negueruela, pone de relieve la magnitud del fenómeno.

409 anuncios con permisos falsos

El análisis, realizado a partir de los anuncios expuestos esta semana en esta plataforma, detalla que en la ciudad hay 409 anuncios con permisos falsos y 455 sin ninguna referencia a licencia, además de diversas irregularidades en las descripciones de los inmuebles.

Para el PSOE, estos datos son "contundentes" y el consistorio, con Jaime Martínez (PP) al frente, puede disponer de esta misma información, motivo por el que Negueruela ha exigido explicaciones sobre por qué no se han impuesto sanciones ni clausurado los pisos turísticos ilegales de Palma.

"Mientras la ciudadanía percibe que la vivienda es el principal problema y el 77 % cree que el turismo encarece los precios, el Ayuntamiento sigue autorizando nuevas plazas turísticas en suelo rústico", ha afirmado el portavoz.

Además, los socialistas han acusado al alcalde en Cort de "decir una cosa en Bruselas sobre sostenibilidad y hacer la contraria en Palma".

Negueruela ha recordado que en la bolsa de plazas impulsada por el Consell de Mallorca también se contemplan más licencias en Palma, lo que a su juicio evidencia que la política municipal y autonómica "apuesta por más turismo y más presión", pese a la masificación ya existente.

Sobre el acuerdo anunciado por el Consell y Airbnb para retirar 5.000 plazas turísticas ilegales en Mallorca, un millar de ellas en Palma, Negueruela lo considera un "pseudoacuerdo" que busca "lavar la inacción" de las administraciones.

Anuncio por anuncio

"No se entiende que permitan que todo el verano haya pisos ilegales activos con el problema de vivienda que sufrimos", ha censurado. "El alcalde busca más turismo, legal e ilegal, mientras Palma sufre la masificación y el encarecimiento del alquiler", ha añadido.

El estudio del PSOE se ha llevado a cabo mediante la extracción de datos de Airbnb, después de revisar anuncio por anuncio la veracidad de las licencias publicadas y geolocalizando los inmuebles para visualizar su distribución en Palma.

Según el partido, esta investigación demuestra que no hay barrio de la ciudad libre de alquiler vacacional ilegal y que estas ofertas se concentran sobre todo en el centro histórico y en la zona de Playa de Palma.

Por este motivo, el partido ha solicitado a inspección turística y al Ayuntamiento de Palma la retirada "inmediata" de estos anuncios irregulares, que se sancionen a los propietarios y se clausuren los pisos turísticos ilegales.