El Real Club Náutico de Palma sabrá a partir del 16 de octubre si tiene derecho a ampliar su concesión

Después de cuatro años de incertidumbre y un permiso de ocupación temporal de sus instalaciones que expira el próximo 31 de diciembre, el Real Club Náutico de Palma sabrá a partir del próximo 16 de octubre si tiene derecho a una ampliación de su concesión, un reconocimiento que garantizaría su continuidad en el tiempo. O si, por el contrario, tiene que presentarse al concurso público que convoque la Autoridad Portuaria de Balears como un aspirante más para obtener dicha concesión.

Así lo ha informado este jueves el presidente de la institución, Rafael Gil March, al informar a los socios del club mediante una carta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictado providencia por la que se señala el próximo 16 de octubre como fecha para la votación y fallo de la demanda interpuesta por el Real Club Náutico de Palma contra la denegación, por silencio administrativo, de la solicitud de ampliación del plazo de la concesión las instalaciones.

Rafael Gil se muestra optimista en la misiva dirigida a los socios. "La Junta Directiva confía en que la resolución sea favorable a los intereses del Real Club Náutico de Palma y que el Tribunal reconozca nuestro derecho a prorrogar la gestión de las actuales instalaciones", expresa.

En marzo de de 2021, un informe de la Abogacía del Estado, emitido a petición de la Autoridad Portuaria de Balears, concluyó que la naturaleza jurídica del título otorgado al Real Club Náutico de Palma era un contrato de gestión de servicios públicos y no una concesión, lo que impediría la renovación de la misma o cualquier prórroga a partir de diciembre de 2022.

En diciembre del mismo año, El Náutico de Palma interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso contencioso administrativo contra la Autoridad Portuaria de Baleares ante la desestimación por parte del organismo portuario de la solicitud para una ampliación de su plazo de concesión por un periodo de 20 años, solicitud que los servicios jurídicos del club cursaron basándose en el dictamen del Consejo de Estado de julio.

De forma paralela y ante la expiración del contrato del club 31 de diciembre de 2022, la Autoridad Portuaria concedió al Real Club Náutico de Palma una autorización de ocupación temporal de sus instalaciones que expiraba el próximo 31 de diciembre sin posibilidad de prórroga a no ser que fuera también una convocatoria con libre concurrencia.