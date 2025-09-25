El PP zanja la polémica sobre el cambio de nombre de Palma: "No hay debate"

El PP ha zanjado definitivamente cualquier polémica sobre el nombre oficial de la ciudad: "No haremos debate, votamos en contra". Ha sido la escueta respuesta del primer teniente de alcalde, Javier Bonet, a la proposición que ha presentado Vox para cambiar el nombre oficial de la ciudad durante el pleno celebrado este jueves. De este modo, Palma no será Palma de Mallorca.

El equipo de gobierno ha mantenido su voto en contra anunciado en la comisión de la semana pasada, enterrando cualquier esperanza de Vox de resucitar una propuesta que sí defendió en su día el alcalde 'popular' Mateu Isern.

El regidor de Vox, Juancho Esteban, ha defendido una moción en la que reclamaba al Ayuntamiento restablecer Palma de Mallorca como denominación oficial y principal de la ciudad, argumentando razones históricas, culturales, económicas y de promoción turística.

"La decisión de amputar el nombre dela capital no fue inocente, sino un intento deliberado de borrar nuestra historia y diluirlo en el proyecto ficticio de los países catalanes. Palma no es el nombre puro, es una falsedad", ha manifestado Esteban.

Del mismo modo, ha señalado que "los turistas no vienen a una Palma genérica, si no a Palma de Mallorca. Y miren su dni, ¿qué pone? ¿No les importa la confusión que genera o el daño a nuestros comerciantes? Sacrifican la prosperidad de los palmesanos en el altar de su ideología. Quieren borrar la identidad mallorquina de la ciudad y por extensión su españolidad", ha sentenciado el concejal.

Rechazo de la izquierda

En este caso el PP ha encontrado la complicidad de la oposición de izquierdas. "Esta proposición está llena de interpretaciones y son poco coherentes", ha manifestado la regidora de Més per Palma, Kika Coll, que ha repasado las razones históricas por las que considera que el nombre oficial de la ciudad debe ser Palma, sin apellido.

También el regidor socialista Óscar Cereijo ha rechazado la iniciativa de Vox: "Dicen que, entre otras cosas, defienden el cambio de nombre para hacer promoción turística, y solo por eso ya no estamos a favor".