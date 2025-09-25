El PP vota a favor de pagar abogados a los policías locales absueltos en el caso Cursach pese a reconocer que no puede hacerlo

El pleno de Palma ha aprobado con los votos del PP una proposición de Vox por la que el Ayuntamiento de Palma se compromete a designar abogados y asumir su coste económico para los policías locales que fueron absueltos en el caso Cursach y que buscan una reparación.

Del mismo modo, el Consistorio se personará como acusación particular en este proceso y expresa su "apoyo institucional" a estos agentes que se consideran víctimas de los delitos de prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos durante la investigación que llevaron a cabo el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

Sin embargo, no está claro que esta moción pueda materializarse, al menos en su totalidad. El PP ha votado a favor pese a que durante su intervención el regidor de Seguridad Ciudadana, Miguel Busquets, ha reconocido que el Ayuntamiento no tiene potestad para nombrar abogados ni para asumir su coste económico.

Inicialmente la intención del PP era dar su voto favorable únicamente al punto de la moción de Vox en el que se instaba al Consistorio a personarse como acusación particular en apoyo de estos policías, y rechazar dos subapartados en los que también se pedía nombrar un abogado (del propio Ayuntamiento o externo) y asumir su coste. Sin embargo, el secretario del pleno ha advertido de que no era posible votar por separado el punto y los dos apartados, por lo que el equipo de gobierno finalmente ha optado por respaldar todo el texto.

Durante su intervención, Busquets ha señalado que "este Ayuntamiento tiene la potestad de asumir la protección de sus intereses y puede proceder a la personación en calidad de acusación particular en dicho procedimiento judicial si así lo considera oportuno", anunciando su voto favorable únicamente a una parte de la moción.

Sin embargo, a continuación ha admitido que, "conforme al marco jurídico, este Ayuntamiento no puede asumir la designación de representación letrada mediante los servicios jurídicos municipales o profesionales externos para la defensa de estos empleados públicos", por lo que ha anunciado su voto contrario. "Por el mismo motivo, no puede asumir los costes económicos de un abogado", ha añadido.

Pese a ello, el PP finalmente ha respaldado la moción íntegramente.

"Fueron perseguidos y maltratados"

"Fueron perseguidos, maltratados y abandonados. Y quieren reconocimiento y justicia. Pedimos al equipo de gobierno que apoye esta moción porque es de justicia. Aunque nadie les quitará el sufrimiento que han pasado ellos y sus familias. Y desgraciadamente alguno de ellos se nos ha ido", ha argumentado el líder de Vox, Fulgencio Coll durante la defensa de su proposición.

Antes de que se debatiera, han intervenido dos de estos policías locales que fueron absueltos ser imputados en el caso Cursach.