Pleno de Palma: una sesión marcada por una despedida y una ausencia
La regidora de Vox, Gari Duran, ha protagonizado su última sesión al abandonar la política por "motivos personales"
La silla de la concejala de Podemos Lucía Muñoz, embarcada en la flotilla a Gaza, ha aparecido adornada con una bandera palestina
El pleno del Ayuntamiento de Palma celebrado este jueves ha estado protagonizado por la despedida de Gari Duran, regidora de Vox que ha dimitido «por motivos personales», y por la ausencia de Lucía Muñoz, concejala de Podemos que está embarcada en la flotilla con ayuda humanitaria a Gaza.
Duran se ha despedido entre aplausos del pleno y posteriormente ha entregago su acta de regidora. La ya exportavoz de Vox ha lucido un lazo amarillo en la solapa pero, ha advertido, "es por los rehenes israelís que están secuestrados en Gaza, no me he hecho independentista".
Su abandono de la política no tiene que ver con discrepancias con la dirección del partido, asegura. "Una tiene que saber cuándo pasar de pantalla. O cuando considera que ya no es útil para el servicio a los ciudadanos. Simplemente considero que en este momento es mejor dedicarme a hacer otras cosas", destacó el miércoles. Doctora en Historia Antigua, continuará con su carera profesional relacionada con la investigación y la docencia.
Por su parte el asiento vacío de Muñoz ha aparecido adornado con una bandera palestina para recordar que la regidora ‘morada’ se dirige a Gaza para tratar de romper el bloqueo israelí.
Pañuelos palestinos
Muñoz denunció el miércoles en conversación con este diario que los barcos que forman parte de la flotilla habían sufrido varios ataques con drones, y reclamó ayuda a los gobiernos y al consistorio palmesano. "Si no hay una respuesta contundente la ofensiva va a escalar a medida que nos acercamos al objetivo", advirtió.
Los tres regidores de Més per Palma han comparecido en el pleno con pañuelos palestinos para denunciar el genocidio que sufren los palestinos en la Franja.
