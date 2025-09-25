ARCA organiza una jornada reivindicativa frente al edificio de Bennàssar el 5 de octubre

La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha organizado una jornada reivindicativa el próximo 5 de octubre para pedir la preservación del edificio situado en el número 27 de la calle 31 de diciembre cuyas obras de derribo fueron paralizadas el jueves pasado por el Consell de Mallorca.

La entidad conservacionista, que lleva meses pidiendo al Ayuntamiento de Palma la protección de este inmueble proyectado por el arquitecto Gaspar Bennàssar, mediante su catalogación, ha organizado una jornada que comenzará a las 10 horas frente al edificio.

ARCA anima a la ciudadanía a fotografiarse de manera individual o en pequeños grupos frente al edificio y colgar las fotos en redes sociales, reivindicando el patrimonio del Eixample de Palma, en una "acción simbólica".

El objetivo de esta movilización es conseguir la preservación del edificio de Bennàssar siguiendo las directrices patrimoniales del Consell de Mallorca, iniciar una campaña de reivindicación del Eixample como "un activo patrimonial que está en riesgo" y concienciar "de manera amable y lúdica tanto a la ciudadanía como a los responsables políticos".

ARCA confía en que la jornada simbólica tenga "un efecto multiplicador" por medio de las fotos colgada en redes