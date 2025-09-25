El Ánima Beach sale a concurso público: Autoridad Portuaria busca gestor para el bar restaurante de la Punta del Gas en Palma

El conocido bar restaurante Ánima Beach, situado en la Punta del Gas del puerto de Palma, sale a concurso público tras la aprobación de los pliegos por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

La concesión, con una duración máxima de 18 años, incluye la gestión de más de 1.260 metros cuadrados de superficie: 220 del edificio, 1.040 de terraza exterior y otros 200 con elementos desmontables.

El nuevo adjudicatario deberá ofrecer servicio de bar-cafetería y restaurante, aunque podrá incorporar propuestas complementarias siempre que respeten el entorno. Además, tendrá la obligación de adecuar las instalaciones según el modelo de negocio que presente en la oferta.

Terraza del Ánima Beach. / APB

El canon de ocupación se ha fijado en 80.000 euros anuales, a lo que se sumará una tasa del 4% sobre el volumen de negocio. Con este concurso, la APB busca atraer la propuesta más ventajosa para reactivar este espacio de referencia en el Paseo Marítimo de Palma.

Anima Beach, en la playa de Can Pere Antoni, es un beach club con servicio de bar-restaurante y terraza con hamacas en un enterno privilegiado y a pocos minutos de la Catedral.

Hay que recordar que el pasado mes de febrero la APB sacó a concurso otra bar restaurante, en concreto el del edificio Port Centre del puerto de Palma. El espacio en concesión se encuentra en la parte superior de la sede institucional de la APB y cuenta con una terraza de 400 metros cuadrados.