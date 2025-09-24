Lucía Muñoz a bordo de la flotilla con ayuda a Gaza: "Hemos sufrido ataques con drones, pedimos ayuda a los gobiernos"

Lucía Muñoz lleva tres semanas embarcada en el 'Huga', uno de los barcos que forman parte de la flotilla que se dirige a Gaza con la intención de romper el bloqueo israelí y proporcionar ayuda humanitaria a los palestinos. La coordinadora de Podem Illes Balears y regidora en el Ayuntamiento de Palma denuncia que esta pasada noche han sufrido varios ataques con drones, y reclama ayuda a los gobiernos y al consistorio palmesano. "Si no hay una respuesta contundente la ofensiva va a escalar a medida que nos acercamos al objetivo", advierte en conversación con este diario.

"Las noches pasadas habíamos tenido presencia de drones de vigilancia. Pero esta última noche se han multiplicado y en un momento determinado se han producido ataques a la flotilla con lo que parecen ser unos artefactos que han soltado sulfuro de hidrógeno. También se han producido al menos trece explosiones. Ha habido daños en algún barco, pero estamos bien", relata Muñoz desde su embarcación, que ya navega a la altura de Creta.

"Se activó el protocolo contra ataques con drones y hemos estado toda la noche en alerta, escuchando explosiones y viendo flashes. A través de los chats por los que nos comunicamos los barcos han ido informando de los daños", señala la regidora, que apunta a que estos ataques "parecen ser de procedencia sionista". Recuerda que ya sufrieron agresiones similares en Túnez "que no fueron respondidas con la contundencia debida por parte de los gobiernos", y reclama un compromiso internacional para protegerles porque, de lo contrario, "los ataques van a escalar".

Muñoz asegura que, pese a todo, los activistas que forman parte de la Global Sumud Flotilla están determinados a continuar hacia Gaza. "No nos van a amedrentar, pero pedimos contundencia. A los gobiernos y al alcalde Martínez. El jueves hay un pleno en el que tiene la oportunidad de votar una moción en la que Palma se declare ciudad libre de genocidio", manifiesta.

La regidora de Podem partió de Barcelona con las también mallorquinas Reyes Rigo y Alejandra Martínez. "Antes de embarcarnos enviamos una carta al alcalde de Palma y nos transmitió una respuesta muy desafortunada en la que nos dijo que no fuéramos y que tenía que estar presente en el pleno de este jueves porque mi obligación era la política municipal. Además nos dijo que las competencias en Exteriores son del Gobierno de España", lamenta Muñoz.

La regidora defiende que puede ausentarse de la sesión plenaria si justifica que se trata de "una justa causa humanitaria" como esta misión a Gaza.

"Vamos a continuar. Estamos determinadas a seguir con el objetivo de romper con el bloqueo criminal de Israel. Estamos a unos cinco o seis días de Gaza, y a cuatro días de lo que llaman la 'zona naranja', un área en la que hay registros de ataques por parte de las fuerzas de ocupación israelíes a flotillas anteriores", señala Muñoz.

"Lo novedoso es que en esta misión los ataques empezaron en territorio tunecino y fuera de esa zona naranja. Por eso pedimos contundencia a los gobiernos. Si no, la violencia sobre la flotilla escalará. El alcalde dice que la competencia es del Gobierno, pero un ayuntamiento también puede hacer mucho. Me pregunto qué le debe Martínez a los genocidas porque su silencio es inexplicable, además de cómplice", manifiesta la regidora.

Racionamiento de agua

La coordinadora de Podem en Balears señala que a bordo del 'Huga' van quince personas. "El día a día no es fácil, aunque nada es comparable con lo que le está sucediendo al pueblo palestino. Pero dentro del barco tenemos un grupo humano que es una familia, hemos formado una comunidad con gente de diferentes nacionalidades como Turquía, Túnez, España o Noruega", subraya Muñoz.

Finalmente, cuenta que en el barco han racionado el agua y ocupan buena parte de su tiempo en "hacer guardias nocturnas y muchos simulacros de hombre al agua o de fuego".