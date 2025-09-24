Gari Duran dimite como regidora de Vox Palma: "Una tiene que saber cuándo cambiar de pantalla"

Gari Duran abandona Vox y la política. La regidora y portavoz del partido en Palma desde el inicio de la presente legislatura ha anunciado hoy su renuncia, que se hará efectiva en el pleno de este jueves. "Se debe a motivos estrictamente personales", ha asegurado en conversación con este diario. Aunque el partido a nivel de Baleares se ha visto atravesado por frecuentes crisis internas, Duran manifiesta que su decisión no tiene nada que ver con discrepancias con la formación.

"Una tiene que saber cuándo pasar de pantalla. O cuando considera que ya no es útil para el servicio a los ciudadanos. Simplemente considero que en este momento es mejor dedicarme a hacer otras cosas", ha destacado Duran. Doctora en Historia Antigua, continuará con su carera profesional relacionada con la investigación y la docencia.

"Tengo muchos años cotizados fuera de la política, aunque sorprendentemente mucha gente considera que tengo una larga trayectoria en política", ha expresado Duran, que antes de pasarse a Vox fue senadora con el PP entre 2011 y 2015. Dos años después se dio de baja como afiliada, argumentando entonces "discrepancias con el giro ideológico".

Fulgencio Coll también abandonará

En 2023 aceptó concurrir a las elecciones en las listas de Vox Palma a petición de Fulgencio Coll. De hecho, según ha podido saber este diario, la salida de Duran también se explica porque el propio Coll tiene decidido abandonar la política cuando termine el presente mandato, en este caso por motivos de edad. En este sentido la regidora, estrecha colaboradora del líder del partido en Palma, ha adelantado una decisión que habría tomado de igual modo al finalizar la legislatura.

Cuando renuncie a su acta en el pleno de este jueves, el grupo municipal perderá a una regidora con mucho peso específico que ha protagonizado sonoros intercambios verbales con la izquierda, pero sin levantar la voz.

Su probable sustituto de Duran será Luis Acosta, el siguiente en la lista que presentó Vox en las elecciones municipales. La de Duran es la segunda dimisión que se produce en Vox Palma este mandato. En diciembre de 2023 la regidora Sandra Barceló también renunció a su acta y abandonó la política.