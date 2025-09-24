Cort no actúa contra los precios abusivos en Cala Major porque no ha recibido notificación

El coportavoz, Llorenç Bauzà, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento de Palma no tomará medidas hasta que reciba notificación de la denuncia del Gob de que se están cobrando precios hasta un 288 % más altos de las tarifas autorizadas por las hamacas y sombrillas de la playa de Cala Major.

"No hemos sido notificados de esta anomalía que denunciaba el Gob", ha dicho Bauzà en la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de gobierno y ha añadido que, cuando llegue, desde el área de Medio Ambiente que gestiona la concesión de los servicios de las playas "tomará las medidas que tenga que tomar".

"Tampoco nos ha remitido nada Costas", ha incidido Bauzá sobre una denuncia que el Gob formalizó ante la Dirección General de Costas y Litoral porque ha detectado el cobro de tarifas de hasta 70 euros por un conjunto de sombrilla y dos hamacas, cuando la tarifa autorizada es de 18 euros.

"Una vez tengamos notificación formal tomaremos las actuaciones que competan", ha dicho Bauzà, que ha añadido que "en los últimos 8 o 10 años no ha habido variación tarifaria".

Ha señalado que la tarifa vigente es la que aprobó "incluso antes" de que gobernara el PP, que lo hace desde 2023.