Bronca política en Palma por el incremento de alquileres turísticos y la construcción en rústico
PP y PSOE se cruzan duras acusaciones por el previsto crecimiento de plazas vacacionales y la posibilidad de edificar en suelo agrario
El equipo de gobierno defiende que trabaja en la modificación del Plan General para evitar nuevos arrendamientos para turistas
La previsión de incrementar las plazas de alquiler turístico y la posibilidad de construir viviendas en el suelo rústico de Palma ha subido la temperatura política en el Ayuntamiento de Palma. El PP y el PSOE han protagonizado este miércoles un duro intercambio de acusaciones. Los socialistas han abierto fuego acusando al equipo de gobierno municipal de fomentar un "urbanismo salvaje", mientras que los 'populares' han pedido que "dejen de hacer el ridículo".
"El PSOE defenderá a Palma del urbanismo salvaje que el alcalde promotor quiere imponer a ciudad. Llevaremos a cada pleno una moción para pedir que no se construya en las áreas de transición en suelo rústico y en los urbanizables con densidades incrementadas, tal y como pretende el PP. Y lo haremos barrio a barrio y de la mano de los vecinos. Son Sardina y Establiments serán los primeros, hasta llegar a los 39 que sufren un urbanismo que busca más viviendas de lujo que la mayoría no podrá pagar", ha manifestado el líder de los socialistas de Palma, Iago Negueruela, en relación al decreto que permite la edificación en suelo rústico de Palma y al incremento de un 45% de la edificabilidad en el urbano.
Asimismo, ha criticado que el martes Jaime Martínez "acompañara a Marga Prohens a Bruselas a hablar de turismo sostenible mientras permite el alquiler vacacional en rústico". Y ha acusado al alcalde de "querer convertir el rústico en un negocio para los que quieren construir y hacer alquiler vacacional, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados".
Por su parte, el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha recordado que su partido lleva meses presentando en los Plenos mociones "para combatir esta barbaridad". "El alcalde no tiene proyecto, tiene un plan de negocio para Palma. Un plan de urbanismo salvaje de viviendas de lujo inaccesibles para la mayoría de los vecinos sin servicios y colapsando la ciudad", ha afirmado.
Las críticas del primer partido de la oposición han soliviantado al PP. "Negueruela no ha dejado de verter mentiras", ha manifestado el portavoz de Cort, Llorenç Bauzá, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Govern. "Lo que permite ese crecimiento [de plazas de alquiler vacacional en rústico] es el Plan General que se aprobó en 2023 con un alcalde del PSOE, una regidora de Més y el apoyo de Podemos. Por tanto, lecciones de la izquierda ninguna porque son los artífices de todo lo que se contempla en el Plan General", ha criticado.
Llorenç Bauzá: "Que dejen de hacer el ridículo"
En este sentido, Bauzá ha señalado que el equipo de gobierno trabaja para modificar puntualmente dicho documento para impedir nuevos crecimientos de plazas turísticas. "Ese es nuestro compromiso y no las mentiras que ha vertido el señor Negueruela. Y sorprende sobre todo cuando en los ocho años que gobernaron no hicieron absolutamente nada. Al contrario, él como conseller de Turismo impulsó un incremento de miles de plazas turísticas, que no nos tome el pelo", ha destacado el regidor.
El regidor ha explicado que el área de Urbanismo ya ha encargado la modificación del Plan General para frenar nuevas plazas: "Pido a Negueruela, Durcrós, Muñoz y Truyol que dejen de hacer el ridículo yendo a manifestaciones cuando ellos permitieron el crecimiento turístico en Palma", ha subrayado.
"Y ahora dicen que quieren ir a los barrios a decir que ellos van a solucionar el problema de la vivienda. Cuando él fue el conseller de Turismo más masificador de la ciudad y el más destructor de suelo", ha añadido Bauzá.
