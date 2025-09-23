El PSOE de Palma denuncia que el Ayuntamiento permitirá más plazas de alquiler turístico en suelo rústico

El PSOE de Palma ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma permitirá más plazas de alquiler turístico en el suelo rústico. En este sentido, los socialistas exigen al alcalde Jaime Martínez que dé marcha atrás a esta decisión, que ha pasado este martes por la Gerencia de Urbanismo, y que no permita nuevas estancias turísticas en viviendas "tal y como se comprometió hace más de un año".

Para el concejal socialista Pepe Martínez, "la saturación turística es una realidad, no se puede mirar hacia otro lado y hacer como si no existiera". En este sentido, ha señalado que "el alcalde debe ser valiente y no permitir más alquiler turístico en Palma de ningún tipo, tal y como se comprometió en el Debate del Estado de la Ciudad".

El regidor ha criticado que "el Partido Popular permita más alquiler turístico en Palma a pesar de la crisis habitacional y la saturación turística que sufre la ciudad, es una irresponsabilidad".

Los socialistas recuerdan que PP y Vox han permitido construir viviendas en las áreas de transición, suelo rústico en el que no había ninguna previsión de crecimiento. Ahora, de repente, se permite edificar murallas de viviendas alrededor de 23 barrios de Palma. En esta decisión, se le suma seguir permitiendo el otorgamiento de licencias para alquiler turístico. "El alcalde no tiene palabra, ignora acuerdos de Plenos y cambia de opinión cada dos por tres", ha afirmado Martínez.

Son Sardina, Establiments o Son Ferriol

Para los socialistas, la decisión del alcalde "va en contra de lo que opina la ciudadanía". Y señalan que según la encuesta de opinión a residentes sobre el turismo publicada por la Agencia de Estrategia Turística del Govern, ocho de cada diez ciudadanos cree que llegan demasiados turistas. "En Mallorca, el 76 por ciento quiere que se limiten las plazas turísticas, metro que el 80 por ciento quiere que se limite el alquiler vacacional. El 77% cree, además, que tiene un gran impacto en el incremento de precios de las viviendas. En Palma, sin embargo, se hace lo contrario, se incrementa el alquiler turístico en áreas tan sensibles como el suelo rústico, que afecta a barrios como Son Sardina, Establiments o Son Ferriol, entre otros", ha afirmado el concejal.

El PSOE Palma exige que se dé un paso más y que, además de prohibir todo el alquiler turístico en Palma, "se revierta para recuperar las viviendas para los residentes y para los trabajadores y trabajadoras de Palma".