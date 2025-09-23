Palma contempla más plazas de alquiler turístico en suelo rústico en los próximos años

El Ayuntamiento de Palma autorizará más plazas de alquiler turístico en suelo rústico al considerar que hay margen de crecimiento en este ámbito. También habrá nuevas altas en el suelo residencial, pero a partir de 2031. Por contra, cierra la puerta en la Platja de Palma y Can Pastilla porque en esta zona la actividad ha tocado techo.

La gerencia de Urbanismo celebrada este martes ha dado a conocer la previsión de nuevos crecimientos hasta 2039 y el número de plazas legales que existen en en el municipio. En estos momentos hay 632 viviendas dedicadas al alquiler turístico que suman 4.473 plazas. Son las que están regularizadas, porque hay que recordar que el propio Ayuntamiento estima que hay más de 15.000 anuncios ilegales. La gran mayoría en pisos, donde esta actividad está prohibida.

Urbanismo ha comunicado que en suelo rústico pueden aflorar nuevas plazas de aquí a 2039. Justifica que el Plan General aprobado en 2023 lo permite ya que establece unos criterios que permite crecimientos cada año. En estos momentos hay 1.442 plazas dadas de alta en suelo rústico del municipio y se pueden alcanzar las 1.579 de aquí a 2039. Es decir, hay margen para 137 nuevas camas.

También se establecen más plazas para el suelo residencial, aunque en este caso no de manera inmediata. En estos momentos en la ciudad operan 2.436 plazas; son más de las que tiene permitidas hasta 2031, por lo que hasta ese año está prohibido cualquier crecimiento. A partir de entonces sí podrán aflorar nuevas camas, algo más de un centenar hasta 2039.

En cambio, no se legalizarán nuevas plazas en la Platja de Palma y Can Pastilla. En este caso la densidad roza el 100% y las 595 camas que operan hoy en día no crecerán. Al menos legalmente.

Abanderado contra el alquiler vacacional

Aunque modestos, estos incrementos previstos en suelo rústico y residencial contrastan con el discurso del alcalde Jaime Martínez, que de manera reiterada ha abogado por bloquear cualquier crecimiento de esta actividad. De hecho, hace algo más de un año se comprometió, a propuesta de Podemos, a estudiar una prohición total del alquiler turístico en todo el municipio.

El Ayuntamiento justifica que estos crecimientos previstos para los próximos años están recogidos en el Plan General aprobado la pasada legislatura y que la gerencia de Urbanismo de este martes los ha "comunicado, no aprobado". Asimismo, desde el Consistorio insisten en que el actual equipo de gobierno mantiene su rechazo a cualquier ampliación del alquiler turístico y abren la puerta a que esos incrementos queden sin efecto en el futuro.

El PSOE, por su parte, ha exigido a Martínez que no permita nuevas estancias turísticas en viviendas. Para los socialistas, la decisión del alcalde "va en contra de lo que opina la ciudadanía" y ha exigido al alcalde que, además de prohibir todo el alquiler turístico en el municipio, "se revierta para recuperar las viviendas para los residentes y trabajadores de Palma".