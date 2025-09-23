Més denuncia que Cort «abandona» a las personas sin hogar

El portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, denunció ayer «la situación insostenible e indigna en que viven en la ciudad centenares de personas sin hogar» y acusó al gobierno municipal del PP «de esconder el problema debajo la alfombra mientras la herida del sinhogarismo sangra cada día más».

Según Contreras, «no se puede tolerar que en Palma haya gente pensionista o que trabaja que, aun así, se vea condenada a dormir en la calle o dentro de un vehículo, con riesgo de perder su puesto de trabajo y de entrar en una espiral de exclusión social».

Ante esta situación, Més per Palma defenderá en el pleno municipal de septiembre una batería de medidas inmediatas para mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar.

La formación se comprometió a habilitar espacios seguros para sus pertenencias y documentación para evitar que las pierdan y que se agrave de este modo su exclusión; a crear nuevos recursos temporales y dignos de acogida que den respuesta a la alta demanda, y que sean una alternativa real y segura para las personas que viven en la calle o en asentamientos precarios; y a poner en marcha espacios donde se puedan alimentar de forma segura y tranquila, así como zonas habilitadas para su descanso tanto de día como por la noche.

También prometieron crear una red de espacios para su higiene básica, y garantizar su acceso de forma gratuita a los baños públicos municipales; a habilitar refugios climáticos accesibles donde se puedan guarecer durante las situaciones meteorológicas extremas; a acabar con las actuaciones de «urbanismo hostil impulsadas por el PP» y apostar por un urbanismo inclusivo y respetuoso con los derechos humanos e impulsar una Estrategia Municipal de Lucha contra el Sinhogarismo.

Además, Més exigirá tanto derogar la Ordenanza Cívica, que, a su juicio, «criminaliza» y «persigue» a las personas sin techo, como garantizar su derecho al empadronamiento, como establecen las leyes estatal y autonómica, «que el PP ahora mismo está incumpliendo». «Es hora de pasar de las excusas a las soluciones. Palma necesita un plan de dignidad inmediato para asegurar que nadie duerme en la calle por falta de alternativas», remarcó Contreras.