Guía definitiva de la Fira del Variat: todos los restaurantes que participan, precios, horarios y actividades

Solo quedan cuatro días para la inauguración de la Fira del Variat y son muchas las preguntas que tienen los ciudadanos que este fin de semana se acercarán hasta la plaza de Pere Garau para disfrutar de la primera edición de este evento gastronómico-festivo que tendrá al mix más famoso de tapas mallorquinas como protagonista.

Para empezar, este martes Paquita Bonnín, la presidenta del Mercat de Pere Garau, organizador de la feria, desveló el programa completo de restaurantes participantes, muchos de ellos adelantados ya por DIARIO de MALLORCA.

La lista definitiva de bares

Del mismo barrio de Pere Garau, tendrán caseta Ca na Martina, que está dentro del mercado; un clásico como La Llubinense, que está muy cerca, frente a ses Cent Cases, y el bar Mónaco, ubicado en la calle Nuredduna.

También servirán variats el Rotlet del Molinar, con más de cincuenta años de historia; Can Pometa (en Can Valero), de reciente apertura, pero con un nivel muy alto. O el bar Nuevo Balear, de Can Pastilla, que corona siempre el variat con una croqueta de pollo a l’ast casera.

Otro variat de polígono se trasladará a la Fira del Variat. Es el que preparan en Bocatas y bocados, con cafetería ubicada en Son Rossinyol, donde el rocódromo.

Por último, desde la part forana, en concreto desde Inca, viajarán hasta Palma los variats de Es Born Events, una empresa que cuenta con servicio de catering y que tiene el mix de tapas mallorquinas como elemento destacado en su carta de menús.

Bares normales de Palma, Bar Nuevo Balear / Bernardo Arzayus Pereanez

Cómo funcionará la feria

El evento contará con varias casetas repartidas por la plaza Pere Garau. En concreto, las casetas las ocuparán estos ocho restaurantes, además de dos puestos que servirán dulces. Uno de ellos lo gestionará Chocolateanos, un puesto de reciente apertura en el Mercat de Pere Garau. Desde allí aseguran a este diario que prepararán 800 vasitos de postre. Se podrá elegir entre tarta de queso, tres chocolates, oreo, lotus “y alguna cosa más que aún estamos estudiando”. También pondrán a disposición del público 200 galletas tipo Crumbl Cookies. El otro puesto de dulces servirá churros y crepes.

También aparcarán en la plaza dos foodtrucks de hamburguesas. Después habrá otra gran zona que será un bar central donde se podrá ir a por la bebida y a por los tickets para pedir los variats. En la plaza también se instalará un gran escenario para las actuaciones musicales.

El ciudadano que llegue a la feria y desee probar los variats, lo primero que deberá hacer es adquirir los tickets, que podrán pagarse con dinero en efectivo o con tarjeta. Esos tickets serán los que deberán emplearse para pedir una ración en cada bar.

BAR CA NA MARTINA - BARES NORMALES DE PALMA / Bernardo Arzayus Pereanez

Los precios

Cada ticket de variat tendrá un coste de cinco euros. El mix de tapas se servirá en un recipiente de 10 centímetros x 6 centímetros y con unos tres centímetros de alto. La idea es que sea una ración a modo de cata para poder probar más restaurantes en un mismo día.

Los precios de los tickets de bebidas son los siguientes: una caña, tres euros; una copa de vino, cuatro euros; un agua, dos euros y un refresco, tres euros.

Horarios

La feria arranca este sábado día 27 a las 20 horas y termina a les 23.30. Esa noche ya se servirán variats. El domingo 28, la programación y las casetas estarán en marcha ininterrumpidamente de 9.30 a las 23.30 horas.

Programación musical

El sábado día 27 arrancará la feria con la verbena Fira del Variat. Hay previstas dos actuaciones: el dj Juanmi Esteban (de 20 a 22 horas) y el grupo musical Cirko (de 22 a 00 horas).

El día grande será el domingo. A las 10 de la mañana, habrá un cuentacuentos infantil y desde esa misma hora hasta las 17 horas estará a la venta el libro 100 variats: una guía ilustrada del variat mallorquín de David Valdés. La inauguración oficial está prevista a las 11 de la mañana. Contará con parlamentos del alcalde de Palma Jaime Martínez y de la consellera de Promoción Económica del Consell Pilar Amate. A las 11.15, habrá gegants y xeremiers. A las 11.30, pintacaras y una ballada popular con Puig de Bonany. La vermutada llegará a las 13 horas con la charanga Los estupendos burruños. A las 14 horas, se celebrará un taller de circo infantil con Es Taller Espai de Circ. A las 14.30 horas, será el turno de La Filharmónica de Porreres y a las 16.30 pondrá música un clásico de Mallorca, el dj Juan Campos. A las 19, seguirá la fiesta con The Bowins Band y, a las 20.30, actuará Paco Martín, cantante que además tiene puesto -el de perfumes- en el Mercat de Pere Garau. Cerrarán el cartel Lolita Khaos y Chris Mental.

Presentación de la Fira del Variat, este martes, en el Mercat de Pere Garau. / dm

La presentación oficial

La Fira del Variat es una iniciativa que nace para reivindicar uno de los platos más populares de la isla, hoy consolidado como emblema de la cocina tradicional mallorquina, y el producto local y de proximidad, y tiene como objetivo dinamizar Pere Garau, reforzar la actividad de los comerciantes locales e impulsar el consumo de producto de mercado, contribuyendo a consolidar el barrio como un referente cultural y gastronómico dentro del calendario anual de Palma.

El acto de presentación ha tenido lugar este martes en el Mercat de Pere Garau, ha contado con la asistencia de la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate; el director general de Promoció Econòmica, Producte Local i Comerç, Álvaro Roca; el tinent de batle i regidor de Mercats del Ajuntament de Palma, Llorenç Bauçà y la presidenta del Mercat de Pere Garau, Paquita Bonnín.

Además, Bonnín ha definido el plato estrella de la Fira como "un batiburrillo de gastronomía muy nuestra, muy mallorquina, es una mezcla muy interesante, y cuando te lo has terminado, y mojas pan en la salsa, no hay nada mejor. Animamos a todo el mundo a acudir a esta fira y disfrutar de uno de nuestros productos estrella".

Referente cultural y gastronómico

Con esta primera edición, Palma incorpora a su calendario una nueva cita que aspira a consolidarse cada año como un referente cultural y gastronómico, reivindicando el variat no solo como plato icónico, sino como parte esencial de la identidad de la isla.

La I Fira del Variat Mallorquí está organizada por la Agrupación de Vendedores de la Plaza de Pere Garau, con la colaboración del Ajuntament de Palma y el Consell de Mallorca, y cuenta con el apoyo de Fires i Festes, Puig, San Miguel, Net Palma, Vermut Muntaner, Ses Nines de Tianna Negre, Taste Mallorca y ZINE Hostelería como entidades colaboradoras y patrocinadoras.