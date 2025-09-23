Dos empresas optan a gestionar el nuevo servicio de Bus Nàutic del puerto de Palma

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha abierto el proceso para adjudicar el nuevo servicio de transporte público marítimo Bus Nàutic Palma, con dos opciones en carrera: el turoperador alemán TUI y una UTE formada por Sercomisa (Trasmapi), ALSA y Barcos Azules.

El objetivo de la iniciativa es mejorar la accesibilidad, reducir el tráfico terrestre y reforzar la relación puerto-ciudad, según ha explicado la APB.

Servicio y flota

El proyecto contará con un mínimo de tres líneas y una flota inicial de al menos cuatro embarcaciones de bajas emisiones, con capacidad para 100 pasajeros cada una. Las principales paradas se situarán en la Estación Marítima núm. 6 del dique del Oeste, el muelle de Poniente, el muelle de Golondrinas, el del Portitxol y las escaleras del muelle Lonja.

El horario de funcionamiento será diario, de 7:00 a 22:00 horas, con ampliación hasta medianoche los fines de semana.

Movilidad sostenible

Según la APB, el Bus Nàutic Palma se integrará dentro de un plan de movilidad más amplio, que busca transformar el espacio puerto-ciudad en un entorno más accesible y sostenible para peatones y ciclistas.

Esta iniciativa, junto con la nueva línea circular de la EMT por el Paseo Marítimo, representa un cambio de paradigma en la movilidad pública de esta arteria de Palma.