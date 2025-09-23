Denuncian el cobro de tarifas superiores a las permitidas en las hamacas y sombrillas de Cala Major

El GOB ha presentado una denuncia ante la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern por "un claro incumplimiento" de la autorización otorgada al Ayuntamiento de Palma para la explotación de hamacas y sombrillas en Cala Major.

Los ecologistas subrayan que las tarifas para el uso de hamacas y sombrillas en esta playa "son superiores a las permitidas". En este sentido, señalan que hay dos carteles con precios diferentes, unos de color azul que informa de los precios supuestamente autorizados, y otros de color dorado que informan de los precios de las hamacas y sombrillas llamados 'Premium', una categoría que, señala el GOB, "no tiene autorización ni del Ayuntamiento ni de la Dirección General de Costas y Litoral".

Esta entidad explica que los carteles azules informan de unas tarifas de seis euros por día para las hamacas y de siete euros para las sombrillas pese a que la tarifa autorizada para ambos servicios es de seis euros. Es decir, el conjunto de dos hamacas y una sombrilla debería costar 18 euros y no 19.

Por su parte, para el conjunto de las dos hamacas y sombrilla 'Premium' el cartel dorado informa de una tarifa unitaria de 70 euros. "Es decir, la tarifa 'Premium' representa un aumento del 288% sobre la tarifa autorizada para las hamacas y las sombrillas de 18 euros, tarifa única para todo el término municipal de Palma", denuncian los ecologistas, que cuantifican en un centenar el número de hamacas 'Premium' explotadas por la empresa Beach y Ocio.

Distancia mínima entre los dos quioscos

El GOB también lamenta que los dos quioscos desmontables existentes en Cala Major "no respetan la distancia mínima de separación entre ellos de 100 metros establecida por el artículo 69.3 del Reglamento General de Costas".

En el escrito presentado "se ha solicitado a la Dirección General de Costas y Litoral información sobre las actuaciones realizadas ante estos incumplimientos e infracciones, así como la caducidad de la autorización por la vulneración de las condiciones de la misma", concluyen los ecologistas.

Tal como informó este diario en junio, la intención del Ayuntamiento es que las futuras concesiones de las playas de Palma incorporen un servicio ‘premium’ con hamacas más cómodas y de mayor calidad, y más espacio entre una y otra para que el usuario tenga más intimidad. Sin embargo, esta opción no está disponible aún para las concesiones actuales.

Del mismo modo, se desmantelará uno de los dos quioscos que operan en Cala Major.