Una de cada tres mujeres que se dedica a la prostitución en Palma es víctima de trata o explotación sexual

Una de cada tres mujeres en situación de prostitución en Palma presenta indicios claros de explotación o trata; en términos absolutos, se estima que en Ciutat hay al menos 447 víctimas de explotación sexual. Es una de la principales conclusiones del Informe anual de Identificación de casos de ‘TFES’ que ha presentado este lunes el Ayuntamiento de Palma con motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas.

La presentación ha corrido a cargo de la segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades, Lourdes Roca. El documento, correspondiente a 2024, ha sido elaborado por la Unidad Técnica de Igualdad de Cort, y se nutre de información recogida durante el año en la atención continuada a personas en situación de prostitución.

Durante su intervención, Roca ha manifestado su firme compromiso para erradicar esta lacra, apostando por un abordaje integral "que combine atención cercana y continuada, coordinación entre servicios y políticas públicas que sitúen la protección de las víctimas en el centro, junto con una clara apuesta por la sensibilización y la prevención".

El perfil mayoritario de las víctimas continúa siendo el de mujeres jóvenes, extranjeras y en situación administrativa irregular. La gran mayoría son latinas. Por otro lado, el 74% de las víctimas tienen responsabilidades familiares, y el 59% de ellas mantiene a dos o más personas a su cargo.

Asimismo, el informe pone de manifiesto que la explotación sexual se concentra principalmente en entornos deslocalizados, como viviendas particulares (64%), servicios con desplazamiento (14%), calles (12%), clubes (8%) y webcam (2%).

Según ha indicado regidora, estos espacios heterogéneos son más difíciles de detectar, “lo que incrementa la necesidad de reforzar los mecanismos de identificación”.

En cuanto a la edad, los grupos más numerosos son los de 25 a 34 años (40%) y de 35 a 44 años (32%), con una edad media de 34,7 años.

Respecto a los servicios recibidos, el 92% de las víctimas ha accedido a recursos sociales, como ayudas económicas o alojamiento; el 47% ha contado con asistencia sanitaria y el 43% ha recibido formación y orientación laboral. Además, el 25% ha tenido apoyo jurídico y el 23% acompañamiento psicológico.

En este sentido, la teniente de alcalde ha querido agradecer "el trabajo de los equipos técnicos municipales y de las entidades que han hecho posible este informe y que han estado junto a las víctimas, acompañándolas y escuchándolas". "Gracias a ese esfuerzo coordinado muchas mujeres han logrado salir de estas situaciones y comenzar su proceso de recuperación", ha señalado.

Para finalizar, la regidora ha condenado cualquier forma de violencia hacia las mujeres reafirmando el "firme compromiso del Ayuntamiento para que Palma sea una ciudad que defienda la libertad, la igualdad y la dignidad de todas las personas".

El PSOE se enfoca en abolir la prostitución

Por su parte, el PSOE ha anunciado este lunes que ha iniciado un proceso de escucha activa en materia de igualdad para elaborar una propuesta centrada en el abolicionismo de la prostitución.

Los socialistas se han reunido con Médicos del Mundo y Casal Petit para iniciar un proceso de escucha activa en materia de igualdad para elaborar una propuesta centrada en el abolicionismo de la prostitución. La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela, se han enconstrado con representantes de ambas entidades para conocer de primera mano cuáles son sus propuestas, que permitirán cerrar un documento que servirá de hoja de ruta para los socialistas. También ha asistido la secretaria de Igualdad de la ASP, Victoria Ramos.

Médicos del Mundo y Casal Petit son dos entidades que trabajan la prostitución en el ámbito municipal. La ponencia marco del 9º Congreso de la ASP aprobó una resolución para conseguir la abolición de la prostitución. Negueruela ha explicado que "queremos una Palma feminista, por eso nos comprometen a erradicar todas las formas de violencia machista, incluida la prostitución, que reconocemos como una forma extrema de explotación y violencia contra las mujeres".

"Queremos una ciudad que proteja, escuche y empodere a las supervivientes, con recursos específicos para colectivos especialmente vulnerables”, según el secretario general de la ASP. Porque, para los socialistas, la prostitución es una forma de violencia de género, principalmente violencia sexual muchas veces acompañada de violencia física y psicológica que causa un trauma considerable y afecta a la salud física y psíquica de las mujeres prostituidas. "De ahí la importancia de escuchar en aquellas entidades que conocen y trabajan dentro de este ámbito", ha afirmado Negueruela.